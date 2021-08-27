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    Внесены изменения в постановление главного госсанврача Шымкента

    27 Августа 2021, 19:00

    ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Внесены изменения и дополнения в постановление главного государственного санитарного врача города Шымкента. Об этом передает МИА «Казинформ».

    Вносятся изменения в постановление главного государственного санитарного врача города Шымкента от 30 июля 2021 года № 26 «О продлении режима карантина и ограничительных мер по предупреждению распространения коронавирусной инфекции в городе Шымкенте» (далее - ПГГСВ города Шымкента №26)следующие изменения и дополнения:

    1) пункт 3 ПГГСВ города Шымкента №26 изложить в следующей редакции:

    «3. Акиму города Шымкента, управлению образования города Шымкента, организациям образования всех форм собственности и ведомственной принадлежности, государственным органам, организациям и предприятиям, юридическим лицам вне зависимости от форм собственности, субъектам предпринимательства города Шымкент на время карантина обеспечить:»

    2) ПГГСВ города Шымкента №26 дополнить пунктом 3.12. в следующей редакции:

    «3.12. обучение в 2021-2022 учебном году в организациях образования всех форм собственности и ведомственной принадлежности в соответствии с ПГГСВ РК №36»;

    3) ПГГСВ города Шымкента №26 дополнить пунктом 3.13. в следующей редакции:

    «3.13. с 28 августа текущего года разрешить работу в выходные дни – всех объектов бизнеса, участвующих в проекте «Ashyq» - до 00:00 часов, лидеров проекта «Ashyq» - до 02:00 часов, при условии наличия «зеленого статуса» (вакцинации, ПЦР теста с отрицательным результатом не более 7 суток с момента отбора проб, лиц, имеющих постоянные медицинские противопоказания, переболевших в течение последних 3 месяцев) у сотрудников и посетителей»;

    4) ПГГСВ города Шымкента №26 дополнить пунктом 3.14. в следующей редакции:

    «3.14. с 30 августа текущего года продлить время (режим) работы в будние дни для всех объектов бизнеса, участвующих в проекте «Ashyq» с 22:00 до 00:00 часов, лидеров проекта «Ashyq» - с 00:00 до 02:00 часов»;

    5) приложение 1 к ПГГСВ города Шымкента №26 изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению;

    6) пункт 5.7. ПГГСВ города Шымкента №26 изложить в следующей редакции:

    «5.7. субъекты, участвующие в проекте «Ashyq», осуществляют деятельность согласно постановления главного государственного санитарного врача Республики Казахстан от 26 августа 2021 года №37 «О внедрении проекта «Ashyq»», за исключением вопросов, касающихся ограничений по времени работы. Ограничения по времени работы субъектов, участвующих в проекте «Ashyq» регламентируются настоящим постановлением«, - говорится в документе.

    Постановление вводится в действие с 28 августа 2021 года.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Здравоохранение Шымкент Коронавирус в РК
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