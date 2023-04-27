Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 453.39 eur/kzt 498.18

    rub/kzt 5.63 cny/kzt 65.5
Прогноз погоды
Астана+20+22℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Парламент

    Внесены изменения в Договор оказания взаимной правовой помощи между Казахстаном и Кыргызстаном

    27 Апреля 2023, 19:34

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Депутаты Сената одобрили «О ратификации Протокола о внесении изменений и дополнений в Договор между Республикой Казахстан и Кыргызской Республикой об оказании взаимной правовой помощи по гражданским и уголовным делам от 26 августа 1996 года», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Данный договор ратифицирован Законом Республики Казахстан от 30 июня 1997 года. Закон направлен на разъяснение порядка и требований взаимной правовой помощи по гражданским и уголовным делам, оказываемой между сторонами, и защиту прав граждан двух стран», - сказал сенатор Нурлан Бекназаров на заседании палаты.

    Также депутат Сената озвучил изменения и дополнения к договору.

    «Внести в соответствующую статью договора изменение, предусматривающее определение компетентных органов, осуществляющих отношения при оказании взаимной правовой помощи, и информировании друг друга по дипломатическим каналам. Регулирование процедур, касающихся вопросов исполнения судебных решений и взыскания задолженности, путем введения понятия «судебный приказ» в дополнение к термину «судебные решения» в связи с изменениями в действующих законах обоих государств», - отметил депутат.

    «Также предлагается отменить статью 28 договора в связи с передачей Генеральной прокуратуре Республики Казахстан компетенции по вопросам оказания правовой помощи по уголовным делам. Предлагаемые изменения и дополнения расширяют возможности действия договора и регулирования правоотношений», - заключил сенатор.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Сенат Кыргызстан
    Новости по теме
    Новости по теме
    В Кыргызстане выпал снег: в одном из районов ввели режим ЧС
    Более тысячи человек хором исполнили эпос «Манас» в Кыргызстане
    Сенат ратифицировал соглашение стран Таможенного союза об онлайн-сертификатах
    Сотрудники противочумной службы Казахстана просят поднять зарплату
    Популярное
    1 Судья Верховного суда Дана Токмурзина освобождена от должности
    2 Мурат Умралеев назначен акимом Шынгырлауского района ЗКО
    3 Особенного ребенка избивали в детском саду в Астане
    4 Снижение вреда в борьбе с вредными привычками: эксперты обсудили эффективность подхода
    5 Международный турнир по греко-римской борьбе проведут в Астане
    Новости партнеров