Внесены изменения и дополнения в Постановление Правительства РК по вопросам Министерства юстиции РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Внесены изменения и дополнения в Постановление Правительства Республики Казахстан от 28 октября 2004 года № 1120 «Вопросы Министерства юстиции Республики Казахстан». Об этом сообщает «Әділет».

МИА «Казинформ» публикует текст документа.

Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Постановление Правительства Республики Казахстан от 28 октября 2004 года № 1120 «Вопросы Министерства юстиции Республики Казахстан» (САПП Республики Казахстан, 2004 г., № 41, ст. 532) следующие изменения и дополнения:

В Положении о Министерстве юстиции Республики Казахстан, утвержденном указанным постановлением:

Заголовок главы «1. Общие положения» изложить в следующей редакции:

«Глава 1. Общие положения»;



пункты 1, 2, 3, 4 изложить в следующей редакции:

«1. Министерство юстиции Республики Казахстан (далее - Министерство) является государственным органом Республики Казахстан, в пределах своей компетенции осуществляющим правовое обеспечение деятельности государства, поддерживающим режим законности в работе государственных органов, организаций, должностных лиц и граждан, обеспечивающим защиту прав и законных интересов граждан и организаций.

2. Министерство имеет территориальные органы в областях, городах Астана, Алматы и Шымкент, районах, городах и районах в городах.

3. Министерство осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией и законами Республики Казахстан, актами Президента и Правительства Республики Казахстан, иными нормативными правовыми актами, а также настоящим Положением.

4. Министерство является юридическим лицом в организационно-правовой форме государственного учреждения, имеет печати и штампы со своим наименованием на государственном языке, бланки установленного образца, в соответствии с законодательством Республики Казахстан счета в органах казначейства.»;

пункт 9 изложить в следующей редакции:

«9. Местонахождение Министерства: 010000, город Астана, район Есиль, проспект Мәңгілік ел, дом 8.»;

часть вторую пункта 13 изложить в следующей редакции:

«Если Министерству предоставлено право осуществлять приносящую доходы деятельность, то доходы, полученные от такой деятельности, направляются в доход государственного бюджета, если иное не установлено законодательством Республики Казахстан.»;

Заголовок главы «2. Миссия, основные задачи, функции, права и обязанности Министерства юстиции Республики Казахстан» изложить в следующей редакции:

«Глава 2. Миссия, основные задачи, функции, права и обязанности Министерства»;

подпункт 3) пункта 15 изложить в следующей редакции:

«3) осуществление государственной регистрации юридических лиц, прав на недвижимое имущество, нормативных правовых актов центральных государственных органов и их ведомств, маслихатов, акиматов, акимов, а также ревизионных комиссий, обеспечение государственного учета нормативных правовых актов Республики Казахстан;»;

В пункте 16:

подпункт 15) изложить в следующей редакции:

«15) государственная регистрация нормативных правовых актов центральных государственных органов и их ведомств, государственная регистрация нормативных правовых актов маслихатов, акиматов, акимов, а также ревизионных комиссий, обеспечение ведения Государственного реестра нормативных правовых актов Республики Казахстан, Эталонного контрольного банка нормативных правовых актов Республики Казахстан;»;

подпункт 44) изложить в следующей редакции:

«44) внесение представлений об устранении нарушений закона в отношении нормативных правовых актов центральных и местных государственных органов, акимов, применяемых ими, но не опубликованных в установленном порядке, опубликование которых обязательно в соответствии со статьей 4 Конституции Республики Казахстан;»;

подпункт 48) изложить в следующей редакции:

«48) обеспечение соблюдения качества государственных услуг, оказываемых органами юстиции;»;

дополнить подпунктами 140-1), 140-2) следующего содержания:

«140-1) ведение единой базы данных аналитических и социологических исследований государственных органов Республики Казахстан, финансируемых из республиканского бюджета, в том числе совместных исследований с международными организациями, в порядке, определяемом Министром юстиции Республики Казахстан;

140-2) проведение мониторинга нормативных правовых актов, принятых Министерством, и (или) разработчиком которых оно является, либо относящихся к его компетенции, и своевременное принятие мер по внесению в них изменений и (или) дополнений или признанию их утратившими силу;»;

Заголовок главы «3. Организация деятельности Министерства» изложить в следующей редакции:

«Глава 3. Организация деятельности Министерства»;

пункты 21 и 22 изложить в следующей редакции:

«21. Полномочия первого руководителя Министерства:

1) в соответствии с законодательством назначает на должности и освобождает от должностей работников Министерства, вопросы трудовых отношений которых отнесены к его компетенции;

2) в установленном законодательством порядке налагает дисциплинарные взыскания и применяет меры по поощрению сотрудников Министерства, решает вопросы трудовых отношений, отнесенных к его компетенции;

3) подписывает приказы;

4) представляет Министерство во всех государственных органах и иных организациях;

5) утверждает регламент работы Министерства;

6) принимает меры, направленные на противодействие коррупции в Министерстве, и несет персональную ответственность за принятие антикоррупционных мер.

Исполнение полномочий первого руководителя в период его отсутствия осуществляется лицом, его замещающим в соответствии с действующим законодательством.

22. Первый руководитель определяет полномочия своих заместителей (вице-министров) в соответствии с действующим законодательством.»;

Заголовок главы «4. Имущество Министерства юстиции Республики Казахстан» изложить в следующей редакции:

«Глава 4. Имущество Министерства»;

часть первую пункта 24 изложить в следующей редакции:

«24. Министерство может иметь на праве оперативного управления обособленное имущество в случаях, предусмотренных законодательством.»;

часть вторую пункта 26 исключить;

заголовок главы «5. Реорганизация и упразднение Министерства» изложить в следующей редакции:

«Глава 5. Реорганизация и упразднение Министерства»;

В перечне организаций, находящихся в ведении Министерства:

пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Республиканский центр правовой информации».»;

пункт 2 исключить.

2. Настоящее постановление вводится в действие со дня его подписания.

Премьер-Министр

Республики Казахстан Б. Сагинтаев