Внесены изменения и дополнения в постановление Главного санврача Шымкента

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ – Внесены изменения и дополнения в постановление Главного государственного санитарного врача Шымкента, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Открытые рынки (продуктовые, непродуктовые, ярмарки) смогут работать с ограничением по времени с 07:00 до 17:00 часов с приостановлением работы в субботу и воскресенье. А по проекту Ashyq - с 07:00 до 17:00 часов, участники со статусом «Лидер» - до 19:00 часов с приостановлением работы в субботу и воскресенье.

Крытые рынки смогут работать только в рамках проекта Ashyq с 07:00 до 17:00 часов, а «Лидеры» - до 19:00 часов с приостановлением деятельности в субботу и воскресенье.

Объекты общественного питания в помещении по типу ресторанов, кафе и кофеен также работают только в рамках проекта Ashyq. График работы – с 07:00 до 22:00 часов, участники со статусом «Лидеры» до 00:00 часов при заполняемости не более 30%, только при функционировании приточно-вытяжной вентиляции и рецеркуляции воздуха, с приостановлением работы в субботу и воскресенье.

Объекты общепита по типу столовых работают только в рамках Ashyq с 07:00 до 22:00 часов, а участники со статусом «Лидеры» - до 00:00 часов, при заполняемости не более 50 мест, с приостановлением работы в субботу и воскресенье.

СПА-центры, бассейны смогут работать с ограничением по времени с 07:00 до 22:00 часов, участники со статусом «Лидеры» до 00:00 часов с приостановлением работы в субботу и воскресенье.

ТРЦ, торговые дома и торговые сети тоже работают в рамках проекта Ashyq. Их график работы - с 07:00 до 22:00 часов, участники со статусом «Лидеры» - до 00:00 часов с приостановлением работы в субботу и воскресенье.

Театры, кинотеатры, концертные залы и филармонии тоже работают в рамках проекта Ashyq при заполняемости не более 30%, с 07:00 до 22:00 часов, участники со статусом «Лидер» - до 00:00 часов с приостановлением работы в субботу и воскресенье.

Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.



