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    Внесены изменения и дополнения в постановление Главного санврача Шымкента

    9 Августа 2021, 20:22

    ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ – Внесены изменения и дополнения в постановление Главного государственного санитарного врача Шымкента, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Открытые рынки (продуктовые, непродуктовые, ярмарки) смогут работать с ограничением по времени с 07:00 до 17:00 часов с приостановлением работы в субботу и воскресенье. А по проекту Ashyq - с 07:00 до 17:00 часов, участники со статусом «Лидер» - до 19:00 часов с приостановлением работы в субботу и воскресенье.

    Крытые рынки смогут работать только в рамках проекта Ashyq с 07:00 до 17:00 часов, а «Лидеры» - до 19:00 часов с приостановлением деятельности в субботу и воскресенье.

    Объекты общественного питания в помещении по типу ресторанов, кафе и кофеен также работают только в рамках проекта Ashyq. График работы – с 07:00 до 22:00 часов, участники со статусом «Лидеры» до 00:00 часов при заполняемости не более 30%, только при функционировании приточно-вытяжной вентиляции и рецеркуляции воздуха, с приостановлением работы в субботу и воскресенье.

    Объекты общепита по типу столовых работают только в рамках Ashyq с 07:00 до 22:00 часов, а участники со статусом «Лидеры» - до 00:00 часов, при заполняемости не более 50 мест, с приостановлением работы в субботу и воскресенье.

    СПА-центры, бассейны смогут работать с ограничением по времени с 07:00 до 22:00 часов, участники со статусом «Лидеры» до 00:00 часов с приостановлением работы в субботу и воскресенье.

    ТРЦ, торговые дома и торговые сети тоже работают в рамках проекта Ashyq. Их график работы - с 07:00 до 22:00 часов, участники со статусом «Лидеры» - до 00:00 часов с приостановлением работы в субботу и воскресенье.

    Театры, кинотеатры, концертные залы и филармонии тоже работают в рамках проекта Ashyq при заполняемости не более 30%, с 07:00 до 22:00 часов, участники со статусом «Лидер» - до 00:00 часов с приостановлением работы в субботу и воскресенье.

    Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Минздрав РК Здравоохранение Шымкент Общество Коронавирус в РК
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