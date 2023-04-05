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    Внеплановую проверку начали в Алматы из-за незаконного строительства на терренкуре

    5 Апреля 2023, 11:39

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В акимате Алматы озвучили некоторые подробности незаконного строительства на терренкуре, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В акимате города сообщили, что земельный участок площадью 30 соток с целевым назначением индивидуальное жилищное строительство по улице Рубинштейна, 38/1 предоставлен в частную собственность еще в 2000 году.

    «29 июня прошлого года на основании гражданско-правовой сделки земельный участок выкуплен гражданами Тулаевой и Машкаловым. В декабре 2022 года земельный участок сегментирован, то есть разделен на два независимых участка площадью 10 и 20 соток», - отметили в пресс-службе акимата.

    Согласно плану детальной планировки района, участок площадью 10 соток расположен в зоне усадебной застройки, участок площадью 20 соток находится в водоохранной полосе, где запрещено строительство коммерческих и жилых объектов. Следует отметить, что водоохранная полоса вдоль терренкура составляет 35 метров в обе стороны от уреза воды.

    3 апреля этого года инспектором управления градостроительного контроля все строительно-монтажные работы (демонтаж существующего строения) на участке площадью 10 соток приостановлены. Демонтажные работы собственником начаты без получения решения на проведение комплекса работ по постутилизации объектов.

    В отношении собственника инициируется внеплановая проверка, по результатам которой будут приняты административные меры по статье 316 часть 1 КоАП РК «Строительство объектов и их комплексов без проектной документации либо по проектной документации, не прошедшей в установленном порядке экспертизу» с выдачей предписания о приостановлении строительно-монтажных работ и устранения допущенных нарушений.

    «Ввиду незаконно начатых строительно-монтажных работ акиматом Алматы прорабатывается вопрос о недопущении выдачи предпроектной документации на строительство (АПЗ, согласование эскизного проекта).

    Кроме того, прорабатывается вопрос государственного изъятия смежного земельного участка площадью 20 соток путем выкупа в целях сохранения детской площадки и исключения нового строительства вдоль терренкура», - отметили в акимате.

    Ранее алматинцы возмутились строительством на территории терренкура.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматы Акимат Строительство Общество
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