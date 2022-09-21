Внеочередные выборы Президента пройдут в Казахстане 20 ноября

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Указ о назначении внеочередных выборов Президента Республики Казахстан подписал Касым-Жомарт Токаев, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

В соответствии с пунктом 3-1 статьи 41 Конституции Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить внеочередные выборы Президента Республики Казахстан на 20 ноября 2022 года.

2. Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан обеспечить организацию и проведение внеочередных президентских выборов.

3. Правительству Республики Казахстан принять необходимые меры по организационному, материально-техническому и финансовому обеспечению внеочередных президентских выборов.

4. Акимам городов Астаны, Алматы, Шымкента и областей обеспечить своевременное составление и достоверность списков граждан, обладающих избирательным правом, оказывать всемерное содействие Центральной, территориальным и участковым избирательным комиссиям в решении вопросов организации и проведения внеочередных президентских выборов.

5. Настоящий Указ вводится в действие со дня его первого официального опубликования.

Президент Республики Казахстан К. Токаев

Астана, Акорда, 21 сентября 2022 года

№ 1019



