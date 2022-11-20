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    Внеочередные выборы Президента Казахстана проходят на территории Турции

    20 Ноября 2022, 17:16

    АНКАРА. КАЗИНФОРМ – Голосование по внеочередным выборам Президента РК проходят на всех трех участках, организованных в Турецкой Республике, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    На избирательных участках №286, 255 и 296, которые осуществляют свою деятельность при дипломатических представительствах Казахстана в Турции, голосование началось в 7:00 по местному времени и продолжится до 20:00.

    В Турции, несмотря на выходной день, с самого утра наблюдается активное участие избирателей. Большинство казахстанцев, проявивших свою гражданскую позицию в дали от Родины, являются студентами и проживающими здесь людьми.

    По данным посольства Казахстана в Турции, ожидается, что на избирательном участке №286 в Анкаре проголосуют свыше 1000 избирателей, в Стамбуле и Анталии - около 600.

    Избиратели проявляют активность. Исполнить свой гражданский долг сюда приезжают не только жители города, но и наша молодежь, проживающая и обучающаяся в 20 провинциях консульского округа. По просьбе некоторых студентов сотрудники посольства организовали специальный транспорт и доставили нашу молодежь в турецкую столицу. Для них организована отдельная программа и в данное время проводится футбольный турнир.

    Со слов председателя участковой комиссии при посольстве Казахстана в Турции Нуриддина Аманкул, на выборах наблюдается высокая активность, люди с раннего утра приходят сделать свой выбор.

    «С 7:00 мы приступили к работе и практически сразу пошел заметный поток голосующих. В данное время наблюдается высокая активность студентов. Радует, что казахстанская молодежь, находясь в дали от Родины, с энтузиазмом приходит на избирательные участки и делает свой выбор. Все проходит в штатном режиме. Никаких эксцессов нет. Настроение у всех праздничное», - сообщил Нуриддин Аманкул.

    Члены избирательных комиссий отмечают, что на всех трех участках, открытых на территории Турции, обеспечены все необходимые условия для голосующих и задействованы опытные сотрудники внешнеполитического ведомства Казахстана, которые ранее уже имели опыт в проведении подобных мероприятий.

    По мнению независимых наблюдателей из числа представителей различных международных организаций в Турции, нарушений избирательного права и процедур проведения голосования не зафиксировано. Работа протекает в рамках установленных норм.

    Сегодня в Казахстане с 07:00 началась процедура голосования на выборах Президента страны.

    По состоянию на 16:05 20 ноября бюллетени получили 62,34% от общего количества граждан, включенных в списки.

    Автор:

    Акжигит Чукубаев

    Выборы Турция Президентские выборы - 2022
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