Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 445.99 eur/kzt 486.53

    rub/kzt 5.78 cny/kzt 64.16
Прогноз погоды
Астана+18+20℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Общество

    Внеочередной XXIV Съезд партии «AMANAT» состоится 6 октября

    27 Сентября 2022, 09:27

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Председатель партии «AMANAT» Ерлан Кошанов подписал Постановление о созыве 6 октября внеочередного XXIV Съезда в городе Астане. Об этом сообщает пресс-служба партии «AMANAT», передает МИА «Казинформ».

    В работе Съезда примут участие делегаты со всех регионов страны. Центральным аппаратом совместно с филиалами партии начаты подготовительные мероприятия.

    Ранее сообщалось, что в неочередные президентские выборы назначены на 20 ноября. В ыдвижение кандидатов продлится до 11 октября. Право выдвижения кандидатов в Президенты РК принадлежит республиканским общественным объединениям, зарегистрированным в установленном порядке. В ЦИК пояснили , могут ли баллотироваться в Президенты РК беспартийные казахстанцы.

    26 апреля 2022 года Президент РК Касым-Жомарт Токаев сложил с себя полномочия председателя партии «AMANAT».

    Фото: amanatpartiasy.kz

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Выборы Общество Политика AMANAT
    Новости по теме
    Новости по теме
    Какие скидки действуют при покупке авиабилета для пассажиров с ограниченными возможностями
    Стартовала предвыборная агитация кандидатов в президенты Турции
    Бойцам «Жасыл ел» увеличили зарплату в Карагандинской области
    Бракосочетанием на вершине Байтерека отметили День семьи столичные пары
    Популярное
    1 Скончалась 23-летняя костанайская параспортсменка Малика Мухтарова
    2 В Астане и Алматы ожидаются неблагоприятные метеоусловия
    3 Создать единый национальный профориентационный центр призвала депутат Наумова
    4 Серик Джунисбеков возглавил Костанайскую академию МВД
    5 Победителей чемпионата мира по боксу встретили в аэропорту Астаны
    Новости партнеров