Внеочередной XX Съезд партии «Nur Otan» пройдет 25 ноября

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Внеочередной XX Съезд партии «Nur Otan» пройдет 25 ноября 2020 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на страницу в сети Twitter первого заместителя Председателя партии «Nur Otan» Бауыржана Байбека.

«Елбасы, Председатель партии Нурсултан Назарбаев подписал Постановление о проведении 25 ноября 2020 года внеочередного XX Съезда партии «Nur Otan», - сообщил Бауыржан Байбек.

Ранее сообщалось, что Елбасы, Лидер партии Нурсултан Назарбаев подписал Постановление о созыве 24 ноября 2020 года Бюро Политического совета партии «Nur Otan».



