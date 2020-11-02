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    Внеочередной XX Съезд партии «Nur Otan» пройдет 25 ноября

    2 Ноября 2020, 11:53

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Внеочередной XX Съезд партии «Nur Otan» пройдет 25 ноября 2020 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на страницу в сети Twitter первого заместителя Председателя партии «Nur Otan» Бауыржана Байбека.

    «Елбасы, Председатель партии Нурсултан Назарбаев подписал Постановление о проведении 25 ноября 2020 года внеочередного XX Съезда партии «Nur Otan», - сообщил Бауыржан Байбек.

    Ранее сообщалось, что Елбасы, Лидер партии Нурсултан Назарбаев подписал Постановление о созыве 24 ноября 2020 года Бюро Политического совета партии «Nur Otan».


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    Нур Отан Политические партии
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