Внеочередной саммит глав государств Евросоюза состоится в Брюсселе

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Сегодня в Брюсселе состоится внеочередной саммит глав государств Европейского Союза, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Глава Европейского Совета Шарль Мишель, согласно процедуре, выслал лидерам государств-членов ЕС соответствующее письмо с приглашением.

«Применению силы и принуждения для изменения границ нет места в 21 веке. Важно, чтобы мы по-прежнему были едины и решительны и совместно определяли наш коллективный подход и действия. Поэтому я хотел бы пригласить вас на специальное заседание Европейского Совета в четверг, 24 февраля, которое состоится лично в Брюсселе и начнется в 20:00 вечера», - говорится в обращении Ш. Мишеля.