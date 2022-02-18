Внеочередной съезд партии «Nur Otan» пройдет 1 марта

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель партии «Nur Otan» Касым-Жомарт Токаев принял решение о созыве внеочередного XXII Съезда на 1 марта, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на исполнительного секретаря партии Асхата Оралова.

«Сегодня Председатель партии «Nur Otan» К.К.Токаев принял решение о созыве внеочередного XXII Съезда на 1 марта. В нем примут участие делегаты со всех регионов. Центральный аппарат совместно с филиалами начал подготовительные мероприятия. В ходе Съезда будут обсуждаться приоритеты по дальнейшей модернизации работы партии», - сообщил Асхат Оралов в Facebook.