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    Внеочередной съезд партии «Nur Otan» пройдет 1 марта

    18 Февраля 2022, 11:06

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель партии «Nur Otan» Касым-Жомарт Токаев принял решение о созыве внеочередного XXII Съезда на 1 марта, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на исполнительного секретаря партии Асхата Оралова.

    «Сегодня Председатель партии «Nur Otan» К.К.Токаев принял решение о созыве внеочередного XXII Съезда на 1 марта. В нем примут участие делегаты со всех регионов. Центральный аппарат совместно с филиалами начал подготовительные мероприятия. В ходе Съезда будут обсуждаться приоритеты по дальнейшей модернизации работы партии», - сообщил Асхат Оралов в Facebook.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Нур Отан Общество
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