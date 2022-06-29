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    Внеочередное заседание межведомственной комиссии Совета безопасности прошло в Нур-Султане

    29 Июня 2022, 23:42

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Министерстве обороны под руководством министра генерал-полковника Руслана Жаксылыкова прошло внеочередное заседание межведомственной комиссии Совета безопасности, посвященное вопросам военной безопасности. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу министерства.

    В нем приняли участие первый заместитель секретаря Совета безопасности Мурат Баймукашев, члены межведомственной комиссии, представители силовых структур, министерств иностранных дел, индустрии и инфраструктурного развития, по чрезвычайным ситуациям и национальной экономики.

    В связи с поручением Президента Касым-Жомарта Токаева, были расмотрены вопросы планирования, организации и диверсификации закупок вооружения, военной техники и боеприпасов на 2022 год.

    Также члены межведомственной комиссии были проинформированы о ходе реализации стратегических и программных документов военного планирования, и необходимости их корректировки с учетом изменений геополитической ситуации в мире и регионе.

    По итогам заседания выработаны соответствующие рекомендации государственным органам по принятию упреждающих мер. В условиях разбалансировки мировых рынков они направлены на поддержание темпов перевооружения, сохранение производственно-технологического потенциала отечественного оборонно-промышденного комплекса, обеспечение комплексного и системного развития Вооруженных сил, других войск и воинских формирований.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Армия Безопасность
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