Внедрять технологии «чистого угля» и развивать возобновляемую энергетику планируется в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Вопросы развития электроэнергетической отрасли Казахстана рассмотрены на заседании Правительства под председательством Премьер-Министра РК Алихана Смаилова, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Primeminister.kz.

Министр энергетики Болат Акчулаков сообщил, что в настоящее время Единая энергосистема страны работает стабильно. Производство электроэнергии на 16 октября с учетом экспорта составило 86,9 млрд кВтч, потребление – 86,8 млрд кВтч. Отопительный сезон проходит в штатном режиме: на складах энергоисточников накоплено 4,1 млн тонн угля и 81 тыс. тонн мазута, что соответствует утвержденным нормам.

На сегодняшний день в республике действует свыше 140 объектов ВИЭ суммарной мощностью порядка 2 300 МВт, доля в общей выработке электроэнергии составляет 3,7 %. При этом в течение трех лет планируется дополнительно ввести 48 объектов ВИЭ суммарной мощностью свыше 850 МВт. В целом, согласно целевым индикаторам, к 2025 году доля ВИЭ в общей выработке должна достигнуть 6 %.

По словам министра, в рамках развития энергетической отрасли до 2035 года требуется осуществить переход к новой модели рынка электроэнергии на базе централизованной купли-продажи. Кроме того, подготовлен пакет мер по внедрению программы «Тариф в обмен на инвестиции», технологий «чистого угля», возобновляемой энергетики, современной газовой и атомной генерации.

С докладом по данной теме также выступил председатель правления АО «ФНБ «Самрук-Қазына» Алмасадам Саткалиев.

Премьер-Министр отметил, что устойчивое развитие экономики страны напрямую зависит от стабильности работы энергетической отрасли, перед которой в настоящее время стоят серьезные вызовы.

«Они связаны с растущей потребностью экономики в энергии и необходимостью снижать негативное воздействие сектора на климат. Это глобальная дилемма, для решения которой необходимо найти баланс», - сказал Алихан Смаилов.

По его словам, в настоящее время наблюдается тенденция к увеличению генерации электроэнергии из возобновляемых источников, однако более 80 % производимой энергии по-прежнему приходится на ископаемые виды топлива.

«В ближайшей перспективе существенного изменения этого соотношения в отрасли не произойдет. При этом ставка будет делаться на применение современных технологий по улавливанию и утилизации углекислого газа, снижению выбросов в атмосферу. Конечно же, мы будем уделять повышенное внимание сохранению экологического баланса, расширению площадей зеленых насаждений», - подчеркнул Премьер-Министр.

Он также отметил, что необходимо решать вопросы развития энергетической инфраструктуры, так как текущий уровень износа региональных электросетей составляет около 65 %. Схожие показатели износа у оборудования теплоэлектроцентралей, причем в некоторых городах эта цифра составляет 80 %.

В этой связи, по мнению Премьер-Министра, необходима модернизация оборудования электростанций и котельных, реконструкция сетей. Кроме того, для обеспечения стабильного роста экономики потребуется более 10 ГВт новых энергомощностей к 2035 году.

«Перед нами стоят непростые задачи, но ресурсы у нас имеются. Это и пригодная территория для развития возобновляемой энергетики, и богатые запасы ископаемых, планы по развитию атомной энергетики», - сказал Алихан Смаилов.

Подводя итоги, Премьер-Министр поручил провести работу по обеспечению стабильности поставок электроэнергии за счет перетоков из энергосистем соседних стран, принять меры по увеличению маневренных мощностей, которые требуются в период пиковых нагрузок, а также до конца октября внести на рассмотрение Правительства конкретные механизмы реализации политики «Тариф в обмен на инвестиции».

Кроме того, Министерству энергетики поручено разработать и внедрять на угольных электростанциях технологии по снижению выбросов и их утилизации.





Фото: primeminister.kz