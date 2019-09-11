Внедряться будут только успешные пилотные проекты – судья ВС РК Улбосын Сулейменова

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – С 2016 года в Казахстане реализуется План нации «100 конкретных шагов по реализации 5 институциональных реформ», инициированных Первым Президентом-Елбасы Нурсултаном Назарбаевым. Второй блок пунктов Плана – шаги с 16 по 34, – объединен под заголовком «Обеспечение верховенства закона», и в них поставлен ряд задач по реформированию судебной системы.

Проект «Семь камней правосудия», разработанный в исполнение указанных пунктов Плана, ориентирован, прежде всего, на повышение доверия к суду. Руководство Верховного суда Республики Казахстан, включая председателя Жакипа Асанова, подробно информировало общественность о начале реализации этого проекта, с указанием всех целей и показателей. Все задачи, которые должны решаться в рамках проекта, объединены в 7 направлений, по каждому из которых были сформированы 7 команд. Направления отражаются в названия: «Безупречный судья», «Образцовый суд», «Справедливый процесс», «Умный суд», «Коммуникационная стратегия», «Качественный результат», «Примирение: до суда, в суде».

Судья Верховного суда Улбосын Сулейменова рассказала в беседе с корреспондентом МИА «Казинформ» о предварительных результатах реализации пилотного проекта «Примирение: до суда, в суде» и других 5 пилотных проектах, курируемых ею с момента запуска.

«Изначально я курировала только одно направление – «Примирение: до суда, в суде». В процессе реализации проекта стало очевидным, что для более тщательной и аналитической работы необходимо разделить это направление на две составляющие: примирительные процедуры в суде и примирительные процедуры вне суда. В дальнейшем возникла идея запуска других проектов, теперь их 7, на основе изучения опыта других стран. Объединяющая цель пилотных проектов, о которых мы сегодня поговорим – развитие внесудебных форм урегулирования споров, примирительных процедур, восстановительного правосудия, что существенно повлияло бы на снижение конфликтности в обществе. Будет больше мира в окружении, это важно для граждан.

В 2018 году запущены 3 пилотных проекта для некоторых судов, а с января 2019 года в 7 пилотных проектах принимают участие все суды. Итоги 2018 года показали результативность и востребованность такой работы.

По поручению председателя Верховного суда проведено совещание с областными и приравненными к ним судами о реализации проектов по итогам полугодия, заслушана информация 14 судей из регионов, являющихся координаторами проектов.

Как оказалось, в первом полугодии поступило заявлений и дел в суды меньше на 8,1%, чем за аналогичный период предыдущего года. Это, соответственно, 274 464 заявлений и дел за шесть месяцев этого года, против 298 617 за первое полугодие 2018 года. На снижении количества дел и заявлений в судах сказалась, в том числе, проводимая судами работа по пропаганде примирительных процедур, профилактике споров. Последствия – граждане учатся вести переговоры и договариваться по предмету спора», – сказала У.Сулейменова.

Судья также привела подробную информацию по проектам. В частности, это пилотный проект «Примирительные процедуры в суде». Количество дел, оконченных примирением, возросло на 62% в сравнении с аналогичным периодом предыдущего года – соответственно, 27 146 дел и16 753 дел. Всего, судьями-примирителями рассмотрено 36 785 заявлений и дел. Примирение по заявлениям и делам, по которым стороны явились в суд, состоялось в 50,8% случаях. При этом, самый высокий показатель примирения оказался у судей-примирителей Карагандинской области, а самый низкий – у их коллег в Туркестанской области.

«Возросло количество возвращенных заявлений в 2,3 раза, в том числе в связи с примирением. Увеличилось число оставленных без рассмотрения заявлений в 1,7 раза – это, соответственно, 27 373 заявлений в первом полугодии прошлого года, и 16 446 заявлений за шесть месяцев текущего года», – отметила судья Верховного суда.

Таким образом, по 73 515 делам и заявлениям, поступившим в суд в первом полугодии, или по их четвертой части, не выносились решения. А это означает, что 147 030 граждан не принимали участие в судебных разбирательствах до конца, сохранили отношения, не несли материальных затрат на судебные расходы и принудительное исполнение судебных актов. Сейчас, в подавляющей части, исполнение проводит частный судебный исполнитель. Оплата этих услуг не всем по карману. На такое количество уменьшилась возможная нагрузка в судах апелляционной и кассационной инстанций. Люди сберегли свое время на общение с семьей, друзьями, на собственное развитие и так далее.

У.Сулейменова рассказала об итогах реализации проекта «Семейный суд».

«Наблюдается рост поступления заявлений и дел в суды по семейным спорам с 48 884 до 56 517 по всем регионам, за исключением Северо-Казахстанской области. Наибольшее увеличение отмечено в судах Кызылординской области – 44,2%, города Шымкента – 41,6%, Актюбинской области – 28,1%. Несмотря на это, в 1,4% уменьшилось количество вынесенных решений, на 33,2% увеличилось количество прекращенных дел, в том числе с примирением сторон, в 2 раза больше возвращено заявлений, на 30% больше заявлений, оставленных без рассмотрения. Когда судья на ранней стадии процесса проводит со сторонами примирительную процедуру, они чаще забирают иски и не хотят возбуждения дела в суде. Порой им стыдно перед близкими и детьми. И это – нормально», – сообщила У.Сулейменова.

Анализируя судебную статистику по семейным делам, судья отметила, что основной причиной расторжения брака граждане чаще указывают несовместимость характеров, без приведения доказательств этого. Суды принимают решения о расторжении брака, потому, что сроки, определенные сторонам для примирения, прошли, а желания сохранить семью у супругов нет. К примеру, такую причину указали супруги в судах Алматы по 2 927 делам, Карагандинской области по 1 627 делам, Жамбылской области 1086 делам и т.д. Также в ряде случаев указывается в качестве причины развода алкогольная и наркотическая зависимость супруга. Например, в судах Восточно-Казахстанской области эта причина указана по 249 делам, Костанайской области по 188 делам, Карагандинской области по 185 делам.

Также, по словам У.Сулейменовой, иногда причиной предъявления исков о расторжении брака являлось применение физического насилия.

«Думаю, что суды должны обеспечивать нулевую терпимость в отношении насильников. Какое тут примирение? Надо реагировать всеми возможными способами и методами, сообщать во все соответствующие органы. Для актуализации внесудебных форм урегулирования семейных споров, связанных с интересами детей, суды работают во взаимодействии с органами опеки и попечительства, представителями ювенальной юстиции. Суды могут проработать формы сотрудничества и с уполномоченным по правам ребенка.

По сообщениям судов, работа центров по ресурсной поддержке семьи недостаточно активная, превентивная работа по профилактике правонарушений в семейных отношениях соответствующими организациями проводится мало. Наверное, так и есть. Ведь в суды приходят граждане, когда уже наступил кризис, и они нуждаются в помощи. Необходима превентивная работа государственных органов, на которых по роду деятельности возложены такие полномочия, активность неравнодушных граждан и общественных организаций», – подчеркнула судья.

Еще один актуальный проект – «Профилактика трудовых споров». Здесь, как отметила У.Сулейменова, динамика неравномерная. В целом, есть незначительный рост – поступило заявлений и дел по трудовым спорам на 1% больше. При этом, в судах города Шымкент произошел рост на 55,9%, Туркестанской области – 48,4%, в военных судах на 47,8%. Напротив, значительное снижение наблюдается в Восточно-Казахстанской области – на 42,5%, Мангистауской области – на 31,2 процента, Атырауской области – на 22%.

«Судами некоторых регионов отмечается пассивная работа филиалов профсоюзов на местах и нежелание согласительных комиссий на предприятиях, защищающих чаще интересы работодателей, разрешать трудовые споры посредством примирительных процедур», – заключила судья.

По пилотному проекту «Профилактика споров, вытекающих из публично-правовых отношений» У.Сулейменова сообщила, что в первом полугодии поступило на 10% больше заявлений, чем за аналогичный период прошлого года. При этом, в военных судах отмечено увеличение количества заявлений по таким делам в 2 раза, в Акмолинской области на 30,3%, в Западно-Казахстанской области на 23,9%. То есть, по мнению судьи, здесь профилактическая работа проводится не в достаточной степени. В других регионах по этому показателю есть отчетливое снижение.

«По данной категории дел полагаем возможным предложить судам – если в споре принимает участие предприниматель, разъяснять право на урегулирование спора с участием омбудсмена по защите прав предпринимателей в целях досудебного урегулирования публично-правовых споров. Необходимо проводить постоянный анализ таких категорий споров и выявлять причины их возникновения. Действенным, конечно, может явиться праворазъяснительная работа с населением, круглые столы и обсуждения с участием представителей организаций, чьи акты действия чаще обжалуются и многое другое», – сказала У.Сулейменова.

Пилотный проект «Профилактика страховых споров» запущен лишь в июле 2019 года. Согласно алгоритму процессуальных действий, в рамках проекта исковые заявления по страховым спорам рассматриваются судьей-примирителем с привлечением специалиста – страхового омбудсмена. В таком порядке рассмотрено 7 дел в Восточно-Казахстанской области, и 8 дел в Костанайской области.

«Присоединение к проекту судов и других регионов, где есть страховые споры, результаты такой работы, позволят мотивировать инициирование изменений в Закон «О страховании» об обязательном досудебном урегулировании страховых споров с участием омбудсмена и медиатора, а в случае неурегулирования их – в суде», – считает У.Сулейменова.

В целом, за первое полугодие произошло уменьшение поступления заявлений и дел по страховым спорам на 13,6%.

Как сообщила У.Сулейменова, в пилотном проекте «Ночной суд» принимают участие 102 суда. Ночными судами рассмотрено 13 858 дел, что составляет 10,6% к числу всех оконченных дел. Наибольшая востребованность работы ночного суда наблюдается в городе Нур-Султане, а также в Павлодарской, Атырауской областях, а наименьшая в Жамбылской и Кызылординской областях. Вероятно, это было связано с летним периодом отпусков, когда наблюдается наибольшая миграция населения.

Только в одной области – Костанайской проведен пилотный проект «Судебные каникулы» в июле 2019 года. Все судьи, кроме дежурных, ушли одновременно в трудовой отпуск. Это не сказалось негативно на работе суда, так как прием заявлений и исков не прекращался – срочные процессуальные действия выполняли дежурные судьи. Жалоб от граждан не было.

«Наши коллеги в иностранных государствах говорят, что судебные каникулы удобны для граждан, поскольку они заранее могут планировать период своих отпусков и отдыхать со своими семьями. Чаще это нужно в летнее время, так как школьные каникулы. Такой подход, полагаем, будет интересен и для инвесторов, которым судебные каникулы знакомы. Мы изучили опыт зарубежных стран и решили попробовать. Самое важное, на мой взгляд, то, что дела не передаются другим судьям. Судья, принявший дело к своему производству, проводит все процессуальные действия по нему и принимает окончательное решение», – сообщила судья.

У.Сулейменова отметила, что это повышает ответственность судьи за конечный результат по делу, он более качественно будет проводить подготовку дела к судебному разбирательству.

«По всем проектам мы проводим мониторинг, обсуждаем в социальных сетях с пользователями, взаимодействуем с координаторами проектов и разрабатываем предложения об инициировании изменений в некоторые законы. Конечно, мы учтем только успешные пилоты и обоснованные, проверенные позиции», – сказала У.Сулейменова в завершение беседы.