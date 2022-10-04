Внедрить технологии спутниковых низкоорбитальных группировок планируют в РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министр цифрового развития и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин рассказал о ситуации с проведением интернета в села, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В 617 населенных пунктах вообще нет интернета. И около 600, где интернет как бы есть, по отчетам операторов, но проверки показывают, что там интернет очень слабого качества, что позволяет производить в интернете лишь скупые действия. Сайты открываются по полчаса и т.д. мы все это выявили, представили требования к операторам. И в этих 600 селах, где интернет якобы есть, там операторы взяли обязательства, что они будут проводить определенные работы по улучшению качества связи», - сказал Багдат Мусин в кулуарах Правительства.

В отдаленные же села, по его словам, проводить интернет экономически нецелесообразно.

«Что касается 617 сел, мы, пообсуждав, поняли, что это экономически невыгодно. Это села, которые находятся высоко в горах или в отдаленной местности – в 300-400 км от районных центров и т.д. Туда тянуть оптику ради 200 домов очень дорого, экономически неэффективно. Поэтому нами выбрана технология спутниковых низкоорбитальных группировок. Мы ведем переговоры с несколькими из них», - добавил Б.Мусин.