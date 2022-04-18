Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 447.15 eur/kzt 487.71

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.45
Прогноз погоды
Астана+16+18℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Правительство

    Внедрить субсидирование ипотеки планируют в Казахстане

    18 Апреля 2022, 13:09

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Заявление о возможности продления ипотечной программы «7-20-25» прокомментировали в Министерстве индустрии и инфраструктурного развития, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Предложение о продлении ипотечной программы поступило от бизнес-сообщества. На сегодня, по данным Национального банка, для реализации программы имеется резерв в 500 млрд тенге», - сообщили в пресс-службе ведомства в ответ на запрос редакции.

    По мнению уполномоченного органа следует переходить от государственного регулирования ипотечного рынка на рыночное развитие.

    «Вместе с тем, учитывая текущую ситуацию на сегодня в связи с ожидаемым завершением льготной ипотечной программы, сокращения пенсионных изъятий и отсутствия рыночных продуктов, в качестве альтернативных мер прорабатываем возможность внедрения субсидирования ипотеки», - добавили в МИИР.

    Напомним, министр индустрии и инфраструктурного развития РК Каирбек Ускенбаев заявил о том, что ведомство выступило с предложением продлить программу.

    «Население и банки предлагают продолжить эту программу. Сейчас мы тоже поднимаем этот вопрос и вносим свои предложения в Национальный банк. Но пока неизвестно, каким будет решение. Мы пока это обсуждаем», - сказал К. Ускенбаев на брифинге после заседания Правительства.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Правительство РК Жилье Экономика Общество МИИР РК
    Новости по теме
    Новости по теме
    Парламент утвердил отчет Правительства и Высшей аудиторской палаты об исполнении бюджета
    Меры по увеличению инвестиционной доходности Нацфонда примут в РК
    39 иностранных компаний планирует релоцировать в Казахстан Правительство
    Какого уровня достиг госдолг Казахстана
    Популярное
    1 Сильные дожди и грозы ожидаются в ближайшие дни в СКО
    2 Сильные дожди идут в СКО
    3 Казахстан сотворил сенсацию в отборе Евро-2024 по футболу
    4 Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей
    5 Абат Аймбетов забил гол в ворота Северной Ирландии