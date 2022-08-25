Внедрить схему прямого финансирования ученых предлагают в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Службе превенции Агентства по противодействию коррупции считают, что наличие системных коррупционных рисков является серьезным барьером для успешной реализации миссии нового министерства и вузов. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Руководитель Службы Саян Ахметжанов выступил на форуме науки и высшего образования-2022: «Человеческий капитал – ключевой ресурс развития Нового Казахстана».

«Результатом игнорирования таких коррупционных рисков является стабильная регистрация ежегодных коррупционных преступлений в отношении представителей высших учебных заведений в последние три года. В 2021 году изобличены бывший ректор, советник ректора и инженер Казахского Национального женского педагогического университета, которые незаконно сегментировали на 110 участках земли, принадлежащих университету, и оформили их (участки - прим. ред.) на 72 подставных лица, чем причинили ущерб в сумме 95 млн тенге», - сообщили в ведомстве.

Также отмечается, что коррупционные факты подтверждают необходимость пересмотра регламентирующих НПА и бизнес-процессов, усиления подотчетности и прозрачности принятия решений.

Агентство еще в 2018 году провело внешний анализ коррупционных рисков в деятельности Комитета науки, внесло 16 рекомендаций, по которым наблюдаются позитивные изменения.

«Все еще актуальными остаются вопросы системы финансирования отраслевой науки. Она не стимулирует эффективное использование государственных средств, выделяемых на эти цели», - сказал руководитель Службы превенции.

В частности, предлагается внедрить схему финансирования, при которой основная часть выделяемых государством средств будет предоставлена непосредственно ученым, то есть прямое финансирование, с усилением спроса за результаты.

Также внимание руководства вновь образованного Министерства науки и высшего образования, а также вузов обращено на ранее принятые рекомендации и стандарты по продвижению открытости и добропорядочности в сфере высшего образования.

«При этом, ввиду отсутствия заинтересованности прежнего ведомства, не удалось обеспечить их качественное и эффективное применение вузами», - отметили в Службе превенции.



