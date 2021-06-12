Внедрить шахматы в школьную программу обучения предлагает член кадрового резерва

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Внедрить шахматы в школьную программу обучения предлагает неоднократная чемпионка Казахстана и Азии по шахматам, заместитель руководителя Управления образования города Шымкент, член Президентского молодежного кадрового резерва Гулисхан Нахбаева, передает корреспондент МИА «Казинформ»

«Моя главная идея - пропагандировать этот вид спорта как интеллектуальный, то есть дать возможность детям ознакомиться с игрой и воспитать умное, толерантное, конкурентоспособное поколение», - заявила Гулисхан Нахбаева, выступая на Форуме президентского молодежного кадрового резерва.

Спикер отметила, что главная цель человеческого капитала - это развитие экономики страны.

«В экономике страны большую часть занимает образовательный сектор. Поэтому если шахматы мы включаем в школьную программу обучения как физкультуру, я считаю, что наше поколение будет расти умным. Ведь дети - это будущее нашей страны», - добавила Гулисхан Нахбаева.



