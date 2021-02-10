Внедрить меры косвенного стимулирования благотворительности предлагается в Казахстане - Аида Балаева

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане предлагается внедрить меры косвенного стимулирования механизмов электронной и корпоративной благотворительности. Об этом сообщила министр информации и общественного развития РК Аида Балаева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Во-первых, предлагается внедрить меры косвенного стимулирования механизмов электронной и корпоративной благотворительности. Во-вторых, вносятся дополнительные меры в части придания юридического статуса благотворительным и волонтерским организациям», - отметила министр на открытии «Марафона добрых дел».

По ее словам, прорабатываются вопросы финансовых стимулов через налоговые льготы.

«Уверена, что с принятием всех этих новшеств благотворительное движение в стране будет неуклонно расти, а с началом нынешнего марафона их ряды пополнятся настоящими патриотами, предпочитающих вносить свой вклад в 30-летие Независимости не словами, а делом», - сказала Аида Балаева.

Она подчеркнула, что ждет от представителей общественности и бизнес-сообщества конструктивные предложения и полезные инициативы.

«Сегодня мне отрадно видеть здесь наших партнеров – представителей общественности и бизнес-сообщества, кто первыми откликнулся и поддержал инициативу Президента. В свою очередь, мы ждем от вас конструктивных предложений, полезных инициатив и совместного плодотворного сотрудничества», - добавила министр информации и общественного развития РК.

Напомним, сегодня в столице стартовал «Марафон добрых дел» с участием доноров и меценатов. На сегодняшнем мероприятии присутствуют министр информации и общественного развития РК Аида Балаева, доноры, меценаты, волонтеры.