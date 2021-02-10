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    Внедрить меры косвенного стимулирования благотворительности предлагается в Казахстане - Аида Балаева

    10 Февраля 2021, 12:37

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане предлагается внедрить меры косвенного стимулирования механизмов электронной и корпоративной благотворительности. Об этом сообщила министр информации и общественного развития РК Аида Балаева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Во-первых, предлагается внедрить меры косвенного стимулирования механизмов электронной и корпоративной благотворительности. Во-вторых, вносятся дополнительные меры в части придания юридического статуса благотворительным и волонтерским организациям», - отметила министр на открытии «Марафона добрых дел».

    По ее словам, прорабатываются вопросы финансовых стимулов через налоговые льготы.

    «Уверена, что с принятием всех этих новшеств благотворительное движение в стране будет неуклонно расти, а с началом нынешнего марафона их ряды пополнятся настоящими патриотами, предпочитающих вносить свой вклад в 30-летие Независимости не словами, а делом», - сказала Аида Балаева.

    Она подчеркнула, что ждет от представителей общественности и бизнес-сообщества конструктивные предложения и полезные инициативы.

    «Сегодня мне отрадно видеть здесь наших партнеров – представителей общественности и бизнес-сообщества, кто первыми откликнулся и поддержал инициативу Президента. В свою очередь, мы ждем от вас конструктивных предложений, полезных инициатив и совместного плодотворного сотрудничества», - добавила министр информации и общественного развития РК.

    Напомним, сегодня в столице стартовал «Марафон добрых дел» с участием доноров и меценатов. На сегодняшнем мероприятии присутствуют министр информации и общественного развития РК Аида Балаева, доноры, меценаты, волонтеры.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Благотворительность Другие государственные органы День Независимости Общество
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