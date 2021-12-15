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    Внедрить механизм гибкой тарификации по автострахованию хотят в Казахстане

    15 Декабря 2021, 12:54

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Внедрить механизм гибкой тарификации по обязательному автострахованию хотят в Казахстане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Такие нормы предусмотрены в законопроекте «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам регулирования и развития страхового рынка и рынка ценных бумаг».

    «Важным новшеством законопроекта является внедрение механизма гибкой тарификации по обязательному автострахованию. Действующие страховые тарифы установлены законодательно в 2007 году, и с того момента не обновлялись. Переход к гибкой системе тарификации позволит автоматически обновлять и актуализировать страховые тарифы с учетом фактической аварийности в разрезе регионов Казахстана», - сказала Мадина Абылкасымова, представляя проект закона на пленарном заседании Мажилиса.

    Также, по ее словам, законопроектом предлагается развитие вмененного страхования для защиты населения от профессиональных ошибок и некачественных услуг предпринимателей. Законопроект предусматривает полномочия агентства по утверждению типовых условий договоров вмененного страхования. На основании данных требований отраслевые министерства разработают типовые договоры по страхованию отдельных видов деятельности.

    Законопроектом также расширяется перечень гарантируемых классов страхования в целях повышения доверия к сектору. Гарантия Фонда гарантирования страховых выплат будет распространяться на все обязательные и социально значимые классы страхования, включая совместные пенсионные аннуитеты и страхование жизни в рамках ГОНС. Сейчас гарантия фонда охватывает только пять видов страхования.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Мажилис Экономика Другие государственные органы
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