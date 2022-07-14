Внедрить льготное кредитование приобретения отечественной сельхозтехники поручил Президент

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Внедрить механизм льготного кредитования приобретения отечественной сельхозтехники за счет средств оператора РОП поручил Президент РК Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Поручаю внедрить механизм льготного кредитования с целью приобретения отечественной сельхозтехники за счет средств оператора РОП. Без развитого агропромышленного комплекса не возможно говорить об обеспечении продовольственной безопасности, это аксиома», - сказал Касым-Жомарт Токаев, выступая на расширенном заседании Правительства.

Глава государства добавил, что урожайность отечественного растениеводства значительно отстает от мировых результатов.

«Обеспеченность собственными семенами составляет всего 51%. По таким позициям как картофель, сахарная свекла этот показатель не превышает и 10%. Мы сильно зависимы от импортных семян. Правительству следует развивать первичное семеноводство на базе опытных хозяйств. Нужно помочь бизнесу обновить оборудование, а также комплексно стимулировать агронауку», - резюмировал Касым-Жомарт Токаев.