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    Внедрить льготное кредитование приобретения отечественной сельхозтехники поручил Президент

    14 Июля 2022, 11:38

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Внедрить механизм льготного кредитования приобретения отечественной сельхозтехники за счет средств оператора РОП поручил Президент РК Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Поручаю внедрить механизм льготного кредитования с целью приобретения отечественной сельхозтехники за счет средств оператора РОП. Без развитого агропромышленного комплекса не возможно говорить об обеспечении продовольственной безопасности, это аксиома», - сказал Касым-Жомарт Токаев, выступая на расширенном заседании Правительства.

    Глава государства добавил, что урожайность отечественного растениеводства значительно отстает от мировых результатов.

    «Обеспеченность собственными семенами составляет всего 51%. По таким позициям как картофель, сахарная свекла этот показатель не превышает и 10%. Мы сильно зависимы от импортных семян. Правительству следует развивать первичное семеноводство на базе опытных хозяйств. Нужно помочь бизнесу обновить оборудование, а также комплексно стимулировать агронауку», - резюмировал Касым-Жомарт Токаев.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Президент Казахстана Минсельхоз Экономика Сельское хозяйство Токаев Касым-Жомарт
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