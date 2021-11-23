Внедрить институт омбудсмена по защите прав потребителей планируют в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Опыт многих стран свидетельствует о необходимости введения института омбудсмена по защите прав потребителей. Об этом заявил Премьер-Министр РК Аскар Мамин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Повышение качества жизни казахстанцев неразрывно связано с повышением уровня защиты прав потребителей. Уровень защиты прав потребителей является индикатором развития добросовестного и конкурентного предпринимательства. Уверенные в своих правах потребители обеспечивают активный спрос на качественные товары, работы и услуги, что является одним из составляющих развития экономики», - сказал Аскар Мамин в ходе заседания Правительства.

Он отметил, что в период пандемии резко увеличился спрос на услуги электронной торговли. Поэтому, как считает Премьер-Министр, необходимо дальнейшее совершенствование правовых норм с целью недопущения нарушений прав потребителей.

«В прошлом году уже были внесены поправки в законодательство, создан Межведомственный совет при Правительстве и введена административная ответственность за нарушения прав потребителей. Институт омбудсмена уже стал неотъемлемой частью современной модели эффективного управления. Опыт многих стран свидетельствует о необходимости введения института омбудсмена по защите прав потребителей», - заявил Премьер-Министр.

Его задачей, как отметил глава Правительства, станет обеспечение правовой помощи потребителям и эта норма будет прописана в готовящемся проекте закона «О защите прав потребителей» в новой редакции. Аскар Мамин заявил, что он поддерживает проводимую работу в этом направлении и дал ряд поручений.

«Первое, с целью недопущения нарушений прав потребителей в сфере интернет-торговли поручаю Министерству торговли совместно с заинтересованными госорганами и организациями до конца текущего года внести предложения по усовершенствованию правового регулирования в сегменте электронной торговли. Второе, для систематизации обращений граждан и оперативного реагирования со стороны госорганов необходимо интегрировать систему «е-tutynushy» с информационными системами ряда госорганов. В этой связи поручаю Министерству торговли совместно с Министерством цифрового развития в первом полугодии 2022 года реализовать эту задачу. Третье, вопросы защиты прав потребителей финансовых услуг и финансовой грамотности имеют большую социальную направленность», - рассказал Аскар Мамин.

Премьер-Министр поручил Министерству информации и общественного развития совместно с Министерством торговли, Агентством по регулированию и развитию финансового рынка и акиматами усилить работу по информированности населения по данной тематике, а также проработать этот вопрос в рамках государственной информационной политики на 2022 год.