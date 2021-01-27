Внедрить единый стандарт поддержки волонтерской деятельности предлагают депутаты

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Депутаты фракции партии «Nur Otan» предлагают внедрить единый стандарт поддержки волонтерской деятельности, передает корреспондент МИА «Казинформ.

«8 декабря 2020 года Глава государства на официальной церемонии закрытия Года волонтера заявил о необходимости дальнейшего развития волонтерской деятельности. На сегодня волонтерские организации страны объединяют более 180 тысяч человек. Во время пандемии свыше 120 тысяч добровольцев оказывали помощь населению. Однако при создании соответствующих условий численность людей, готовых прийти на помощь, может увеличиться в разы», - отметила депутат Мажилиса Жанат Омарбекова, озвучивая запрос на имя заместителя Премьер-Министра РК Ералы Тугжанова.

Депутат добавила, что анализ мероприятий, проведенных в рамках Года волонтера, показал отсутствие полной готовности социальных служб и волонтеров к развернувшимся событиям.

«Так, социальными службами была слабо обеспечена адресность мер при социальном сопровождении нуждающихся семей. Процесс обеспечения средствами защиты населения страны также прошел не без эксцессов. К примеру, в Сингапуре массовая раздача медицинских масок волонтерами помогла предотвратить их «панический закуп».Оценка совместной деятельности местных исполнительных органов и волонтеров в условиях пандемии и чрезвычайной ситуации выявила ряд проблем, это низкая оперативность и эффективность их взаимодействия, а также слабая вовлеченность волонтеров в реализацию антикризисных мер», - пояснила Жанат Омарбекова.

Было отмечено, что подготовка к добровольчеству обеспечит правильное включение человека в волонтерскую деятельность. Так как неподготовленность к психологическим нагрузкам, создает риск эмоционального выгорания, вследствие чего люди больше не принимают участия в различных мероприятиях подобного характера.

В связи с этим для системного развития волонтерского движения, депутаты предлагают:

1) разработать и внедрить единый стандарт поддержки волонтерской деятельности на основе взаимодействия добровольческих организаций и государственных структур, включая организационную, правовую, информационную, методологическую поддержку;

2) совершенствовать практику волонтерской деятельности за счет разработки и внедрения обучающих программ для кандидатов в добровольцы, внедрения элективных курсов в учебных заведениях;

3) разработать методические рекомендации для местных исполнительных органов по технологиям привлечения волонтеров, особенно в социальную сферу;

4) обеспечить предоставление рекомендательных писем волонтерам при трудоустройстве или получении ими образования.