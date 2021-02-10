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    Внедрить дистанционный контроль за оказанием госуслуг хотят в Казахстане

    10 Февраля 2021, 14:48

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане хотят внедрить механизм проведения дистанционного контроля за оказанием госуслуг. Об этом сообщила председатель Агентства РК по делам государственной службы Анар Жаилганова на заседании коллегии ведомства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В связи с обострением эпидемиологической ситуации в 2020 году Агентство ограничило проведение контрольных мероприятий за соблюдением законодательства в сфере оказания госуслуг в госорганах. Вместе с тем, данные обстоятельства могут привести к росту количества нарушений, допускаемых со стороны госорганов и жалоб на качество оказания госуслуг, вызывая недовольство услугополучателей и снижение уровня их удовлетворенности», - сказала Анар Жаилганова.

    По ее словам, Агентством совместно с уполномоченными органами прорабатывается механизм проведения дистанционного контроля посредством соответствующих информационных систем.

    «Согласно позиции органов прокуратуры инициатива Агентства поддержана, при этом необходимо внести соответствующие изменения в ведомственные нормативно-правовые акты, над изменениями которых сейчас проводится работа», - пояснила Анар Жаилганова.

    Она также сообщила, что в рамках реализации поручения Президента более 90% госуслуг переведены в электронный формат (91,4% услуг или 638 из 698).

    Цифровизация положительно повлияла на сферу оказания госуслуг. За последние годы доля госуслуг, оказанных в электронной форме, выросла в два раза (с 53,1% в 2017 году до 82,9% по итогам 2020 года). Более чем в три раза снизилось количество нарушений процедуры оказания госуслуг (с 370 тысяч до 114 тысяч).

    Согласно рейтингу ООН (UN Global E-Government DevelopmentIndex) в 2020 году на 10 позиций улучшены показатели развития электронного правительства, и Казахстан занимает 29 место в рейтинге среди 193 стран.

    «Несмотря на положительные сдвиги, Агентством в рамках мониторинга доступности услуг на портале электронного правительства установлены системные недостатки, препятствующие полной цифровизации данной сферы. Во-первых, преждевременное принятие поправок по изменению формы оказания госуслуг в реестре (с бумажной на электронную). Анализ показал, что 54 услуги все еще недоступны на портале», - добавила Анар Жаилганова.

    Автор:

    Серик Сабеков

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