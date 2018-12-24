Внедрить блокчейн для борьбы с мошенничеством при регистрации имущества предложил депутат

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Заместитель председателя Мажилиса Парламента РК Владимир Божко предложил бороться с мошенничеством при регистрации имущества путем внедрения технологий блокчейн, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Известно, что отсутствие регистрации либо несвоевременная регистрация приводят к утрате собственности. Имеется судебная практика по регистрации имущества по поддельным документам, и заслон этому можно было бы поставить за счет внедрения технологий блокчейн. Применение системы блокчейн в целях борьбы с мошенничеством введено в Индии, планируется введение системы блокчейн также в Украине, Швеции и других странах», - сообщил Владимир Божко в ходе правительственного часа.

Ранее министр информации и коммуникаций РК Даурен Абаев заявил, что с внедрением технологии блокчейн, «прозрачность госорганов выйдет на совершенно уникальный уровень».

«К примеру, мы ведем несколько пилотов и в качестве первых можем провести регистрацию недвижимости, во время купли-продажи квартиры вы увидите всех людей, которые покупали-продавали эту квартиру. Кто и какие вносил изменения, за какую цену покупал, то есть можно будет увидеть всю цепочку людей, ее невозможно будет изменить. Это важная, большая работа. Мы эту работу будем вводить потихоньку, будем смотреть от пилота к пилоту», - отметил Даурен Абаев.

Блокчейн - это своеобразная база данных, которая дублируется и сохраняется на множестве компьютеров.