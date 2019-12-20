Новости
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 22:17
-
-
-
-
-
-
-
вчера 20:59
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ВНЕДРИТЬ БЕЗНАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ ПРИ ПЕРВИЧНОЙ РЕАЛИЗАЦИИ ЖИЛЬЯ ПОРУЧИЛ ПРЕЗИДЕНТ
20 Декабря 2019 12:25
Поделиться:
Ключевые слова: Президент Казахстана, Нур-Султан, Общество, Нацсовет-2019,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
Читайте также
- Интегрированную базу предпринимателей создадут в Казахстане
- Наш опыт высоко оценивают в международных организациях – Президент
- С января 2020 года Счетный комитет начнет публикацию итогов аудита по госорганам и организациям
- Глава государства поручил разработать Единый реестр внешнего долга
- СТИМУЛИРОВАТЬ АКТИВНЫЙ ПРИХОД ЖЕНЩИН В ПОЛИТИКУ ПРИЗВАЛ ПРЕЗИДЕНТ
- ПРИВИВАТЬ КУЛЬТУРУ МИТИНГОВ ОБЩЕСТВУ ПРИЗВАЛ ГЛАВА ГОСУДАРСТВА
Загрузка...
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
954-047
Редактор
Гульмира Байзакова
954-047
Редактор
Багдат Хасенова
954-047