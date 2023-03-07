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    Внедрение металлоискателей в школах прокомментировали в Минпросвещения РК

    7 Марта 2023, 14:36

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министр просвещения РК Гани Бейсенбаев сообщил, что меру по внедрению в школах металлоискателей обсудят с экспертным сообществом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Первоначальной экспертной группой определены средства защиты: видеокамеры, подключение их к ЦОУ, тревожные кнопки, охрана лицензированная - первоначальные меры для обеспечения безопасности школ. Предложенную меру (по металлоискателям, прим. ред.) необходимо также обсудить с экспертным сообществом, насколько она может обеспечить безопасность. Если это действительно поможет усилить безопасность, почему бы не рассмотреть данный вопрос», - сказал Гани Бейсенбаев в кулуарах Правительства.

    Ранее, глава Минпросвещения назвал сроки завершения проверок в школах на предмет безопасности.

    «Была создана оперативная мониторинговая группа для проверки безопасности в школах необходимыми средствами и готовности школ к нестандартным ситуациям, вызывающим угрозу жизни детей. Соответственно, до 20 марта комиссия мониторинговой группы должна завершить свою работу, и будет ясно, насколько обеспечена безопасность в школах», - сказал Гани Бейсенбаев.

    Напомним, по результатам проверок в учебных заведениях Казахстана выявили более трех тысяч нарушений безопасности.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Образование Безопасность Минпросвещения РК школа
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