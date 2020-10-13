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    Внедрение электронных ПТС в ЕАЭС перенесено на март 2021 года

    13 Октября 2020, 23:28

    МОСКВА. КАЗИНФОРМ - Коллегия ЕЭК приняла решение перенести переход на систему электронных паспортов транспортных средств до 31 марта 2021 года, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» в Москве.

    Как сообщает пресс-служба Комиссии, решение касается трех стран Евразийского экономического союза: Беларуси, Казахстана и Кыргызстана.

    Напомним, ранее планировалось, что страны ЕАЭС перейдут на единую систему электронных ПТС к 1 ноября 2019 года. Соглашение о введении единых форм паспорта транспортного средства подписано 15 августа 2014 года между Казахстаном, Беларусью и Россией, позже к нему присоединились Армения и Кыргызстан.

    Тем временем в России практически завершается переход на новую систему. Планируется, что со 2 ноября этого года, транспортные средства, изготовленные или выпущенные в обращение в государствах ЕАЭС, при государственной регистрации в России должны будут иметь электронные ПТС.

    Электронный ПТС - это комплексный документ, в котором содержится вся техническая информация о транспортном средстве. Ожидается, что полноценный переход на электронный ПТС упростит взаимное перемещение транспортных средств, процедуры их регистрации для граждан, позволит участникам систем наблюдать за жизненным циклом техники, а госорганам – пользоваться достоверными базами данных единого формата во всех странах ЕАЭС.

    Автор:

    Нарымбек Исмагулов

    Транспорт Беларусь Россия ЕАЭС
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