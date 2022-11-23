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Внедрение электронной очереди на пунктах пропуска начинается в Казахстане

23 Ноября 2022, 14:36
Внедрение электронной очереди на пунктах пропуска начинается в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Заместитель председателя Комитета государственных доходов Министерства финансов РК Бакытжан Слямов проинформировал о том, что в автомобильном пункте пропуска «Достык» заработала электронная очередь, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Комитетом государственных доходов Министерства финансов РК совместно с Пограничной службой КНБ РК с 23 ноября планируется пилотный запуск автоматизированной системы электронной очереди в автомобильном пункте пропуска «Достык» – сопредельный пункт пропуска на границе с Китаем «Алашанькоу». Госорганами утверждена временная схема организации пропуска автомобильных транспортных средств при выезде из Казахстана. С 23 ноября текущего года здесь будет использоваться автоматизированная система электронной очереди платформы Qoldau.kz либо мобильное приложение «CargoRuqsat», – сказал Бакытжан Слямов.

По его словам, целью создания системы электронной очереди является обеспечение прозрачности и цифровизации процесса формирования очередности въезда в пункт пропуска транспортных средств, грузов и товаров.

Как сообщил спикер, система разработана специалистами АО «Информационно-учетный центр» Министерства финансов РК. Данная система является максимально удобной и прозрачной, водитель после регистрации на указанном портале либо через мобильное приложение выбирает свободный день и время для проезда и получает СМС-оповещение о своей очереди. По итогам пилота, планируется поэтапное внедрение системы электронной очереди по всему периметру государственной границы.

Бакытжан Слямов также сообщил, что многие виды государственного контроля, осуществляемые в связи с прохождением границы, будут централизованы. Решение о выпуске товаров и транспортных средств будет приниматься в центре и в ограниченном отрезке времени. Это делается для более полноценного контроля и минимизации коррупционных рисков.

Ранее заместитель председателя Комитета государственных доходов Министерства финансов РК Бакытжан Слямов сообщил, что реконструкция автомобильного пункта пропуска «Б.Конысбаева» увеличила его пропускную способность.


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