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    Внедрение цифровых университетов в Казахстане в пилотном режиме начнется в 2023 году

    19 Декабря 2022, 18:42

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Два вуза в Казахстане выбрали для пилотного проекта по внедрению модели цифрового университета. Об этом сообщил министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Мы запускаем большой пилотный проект – цифровой университет. Решили взять два университета: один национального уровня, второй – регионального. Из национальных вузов выбрали Satbayev University, из региональных вузов –Восточно-Казахстанский технический университет имени Д. Серикбаева. При большой помощи Министерства цифрового развития хотим апробировать те новинки, которые есть в мировой практике. Очень хорошие кейсы нам помогли собрать цифровые номады – наши ребята, обучающиеся за рубежом. Поэтому в скором времени сделаем презентацию. Решили реализовать в пилотном режиме», - сказал министр науки и высшего образования РК.


    Пилотный проект рассчитан на один год. Реализация начнется в 2023 году. В январе планируется подписать отдельное соглашение с Министерством цифрового развития.

    Как ранее сообщалось, в Казахстане внедрят модель цифрового университета. Модель «Цифровой университет» состоит из 4 основных направлений: системы управления на основе данных; цифровые образовательные технологии; индивидуальные образовательные траектории; компетенции цифровой экономики.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Вузы Цифровой Казахстан
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