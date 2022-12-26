Внедрение автоматизированной системы по дактилоскопии перенесут в Казахстане на год

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Депутаты Сената вернули в Мажилис законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам реализации отдельных поручений Главы государства», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В ходе обсуждения законопроекта и подготовки его ко второму чтению возникла необходимость ряд изменений и дополнений. Первое, в законопроекте предоставлена поправка по формированию Национального доклада «Управление госактивами, квазигоссектором». При этом, учитывая, что информация, которая содержится в нацдокладе, будет необходима Парламенту в ходе работы при рассмотрении республиканского бюджета и отчета об исполнении республиканского бюджета, регламентирована периодичность его представления», - сказал депутат Нурлан Бекенов на пленарном заседании Сената.

В качестве второй поправки, по его словам, в соответствии с нормами Бюджетного кодекса, ст. 41, определен перечень заказов, которые отнесены к госзаданиям. При этом перечень должен быть исчерпывающим. Однако в законопроекте поправка была представлена в той редакции, которая дает возможность реализовать любые заказы через механизм госзадания. В связи с чем, предложено внести изменения с указанием конкретного направления – госзадания.

Третье. Нормой законопроекта предусматривается проведение анализа социально-экономического эффекта бюджетных расходов на основании первичных статданных. При этом, в соответствии с нормами Закон РК «О госсатистике», использование первичных статданных госорганами и Нацбанком в отношении респондента не допускается. В связи с этим, с целью соблюдения основных принципов госстатистики и использования первичных статданных исключительно для статистических целей проведения в целом анализа, предложено исключить. В дальнейшем анализ будет проработан в рамках нового Бюджетного кодекса.

Четвертое. В связи со сложившейся ситуацией по недофинансированности мероприятий по запуску автоматизированной дактилоскопической информационной системы предложено сроки ее запуска в полном объеме перенести с 1 января 2023 года на 1 января 2024 года.

Пятое. В рамках Послания народу Казахстана от 1 сентября 2022 года «Справедливое государство. Единая нация. Благополучное общество» поставлена задача провести разовую легализацию иностранных автомобилей, ввезенных в Республику Казахстан до 1 сентября 2022 года и не прошедших государственную регистрацию в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

В этой связи предложена поправка в Закон Республики Казахстан «О дорожном движении», в части снятия запрета в рамках предстоящей легализации на первичную регистрацию автомобилей с правосторонним расположением органов управления, выпущенных в обращение в государствах-членах Евразийского экономического союза и ввезенных на территорию Республики Казахстан до 1 сентября 2022 года.

Шестое. С целью увеличения инвестиций и проведения необходимых работ для снижения износа коммунальных сетей предлагаются поправки в Закон Республики Казахстан «О естественных монополиях», предусматривающие дополнительное основание для изменения утвержденного тарифа до истечения его срока действия.

Седьмое. В Законе РК «Об электроэнергетике» предусмотрены нормы, которые не учитывают разницу между электроснабжающими организациями (ЭСО), поставляющими энергию только оптовым потребителям, и ЭСО - гарантирующими поставщиками, имеющими дополнительные социальные обязательства. Наличие договоров с крупными потребителями позволяло гарантирующим поставщикам и регулятору сдерживать рост тарифа для населения, избегая тем самым социальное напряжение. При этом эти нормы будут вводиться в действие с1 января 2023 года.

В связи с чем предлагается норму по снятию запрета реализации для гарантирующих поставщиков, осуществляющих электроснабжение населения, отложить до 1 января 2030 года.

«Также внесены изменения, корреспондирующие нормы законопроекта, и связанные с правилами юридической техники. Кроме того, поступили предложения и замечания от отдельных комитета и депутата, которые в ходе обсуждения были сняты инициаторами. Все замечания и предложения сведены в сравнительную таблицу. С учетом изложенного, комитет по финансам и бюджету, рекомендует направить в Мажилис Парламента изменения и дополнения в проект Закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам реализации отдельных поручений Главы государства», - добавил сенатор.





Фото: europa.eu