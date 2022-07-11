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    Внедрение Ashyq и запрета на въезд или выезд из Нур-Султана не рассматривается

    11 Июля 2022, 13:12

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Руководитель департамента санитарно-эпидемиологического контроля города Нур-Султана Сархат Бейсенова сообщила о том, что не рассматривается внедрение системы Ashyq и запрета на въезд или выезд из столицы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Учитывая рост заболеваемости COVID-19 в стране, неделю назад Межведомственной комиссией по недопущению распространения коронавирусной инфекции на территории РК принято решение принять дополнительные меры в случае перехода какого либо региона в «желтую» зону эпидемиологического риска, такие как перевод близких контактных лиц с больным на дистанционную форму работу, перевод сотрудников с абсолютными противопоказаниями к вакцинации против COVID-19 и беременных на дистанционную форму работы», - ответила Сархат Бейсенова на запрос МИА «Казинформ».

    По ее словам, внедрение системы Ashyq и запрета на въезд или выезд из Нур-Султана не рассматривается.

    Жителям рекомендуют носить маски при посещении мест массового скопления людей (торгово-развлекательные центры, торговые дома, крытые рынки, концертные залы, театры, кинотеатры, стадионы и другие спортивные сооружения и т.п.), а также при проезде в городском общественном транспорте, за исключением детей в возрасте до 5 лет и во время приема пищи.

    «Каждый человек и особенно лица с хроническими заболеваниями должны понимать риски и опасность для своего здоровья. Обращаясь к ним, рекомендую не посещать места массового скопления, носить маски и соблюдать все меры предосторожности. Лицам, которые не привились или же не ревакцинировались, еще раз напоминаю о важности и необходимости своевременной вакцинации для поднятия коллективного иммунитета», - добавила глава департамента санитарно-эпидемиологического контроля.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Астана Минздрав РК Здравоохранение Безопасность Общество Коронавирус в РК Ashyq
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