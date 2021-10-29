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    Внедорожник столкнулся с грузовиком в Актюбинской области - погибла женщина-водитель

    29 Октября 2021, 12:16

    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Вчера вечером на трассе «Самара - Шымкент» в Актюбинской области столкнулись внедорожник и грузовик. Погибла женщина-водитель, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на департамент полиции.

    Инцидент произошел 28 октября в 18:30 на автодороге «Самара - Шымкент», вблизи поселка Белкопа Айтекебийского района.

    «47-летняя женщина-водитель автомашины марки Toyota Prado двигалась со стороны города Актобе в направлении поселка Карабутак. На 937-м километре автодороги «Самара - Шымкент», вблизи поселка Белкопа Айтекебийского района, предварительно при совершении обгона не убедившись, что данный маневр не создаст помех движущимся транспортным средствам во встречном направлении, она допустила столкновение с автомашиной марки «ГАЗ-53»», - рассказал пресс-секретарь ДП области Ерболат Саркулов.

    В результате ДТП водитель внедорожника от полученных травм скончалась на месте. 48-летний супруг погибшей, водитель и пассажир автомашины «ГАЗ-53» госпитализированы в ЦРБ Айтекебийского района. Обе машины разбиты вдребезги.

    В Департамент полиции Актюбинской области призвали водителей транспортных средств неукоснительно соблюдать правила дорожного движения.

    Автор:

    Самал Ендибаева

    Актюбинская область ДТП Происшествия
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