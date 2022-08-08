Внедорожник оказался на заборе в результате ДТП в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Автомобиль оказался на заборе одного из жилых домов. Пострадавших нет, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В департаменте полиции Алматы сообщили, что столкновение двух авто произошло 7 августа около 22:50.

Водитель автомашины марки «Honda» следовал по улице Енисейская в восточном направлении и на углу с улицей Папанина при наличии дорожного знака 2.5 «Движение без остановки запрещено», не выполнил требования знака и допустил столкновение с авто марки «Mitsubishi», который двигался по улице Папанина в южном направлении.

«В результате ДТП оба транспортных средства получили механические повреждения. Водители осмотрены бригадой скорой помощи на месте, от госпитализации отказались. Материал находится в производстве УП Турксибского района», - проинформировал начальник управления дознания ДП города Алматы подполковник полиции Олжас Шарипов.



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