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    Вместо корпоратива благое дело: Департамент юстиции Алматы помог проекту «Аутизм победим»

    31 Декабря 2019, 21:16

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Департамент юстиции города Алматы отказался от проведения корпоратива, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Посовещавшись, сотрудники решили отказаться от проведения традиционного новогоднего корпоратива, а сэкономленные деньги направить на благотворительность.

    «Мы действительно отказались от новогоднего корпоратива. Отмечу, что это не бюджетные средства, ежегодно на корпоратив все сдавали деньги и проводили общее мероприятие. В этом году мы решили поступить по-другому. Было принято коллегиальное решение отказаться от проведения новогоднего корпоратива и направить собранные деньги на полезное дело, а именно: закупить необходимое оборудование для детей из проекта «Аутизм победим» при фонде «Добровольное общество Милосердие», - рассказала руководитель административного отдела Лаура Абуова.

    В частности были куплены ноутбуки, сумки для ноутбуков и внешний накопитель для нового компьютерного класса.

    Отметим, деньги на благотворительность вместо новогоднего корпоратива пожертвовали и учителя Алматы .

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматы Благотворительность
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