Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Общество

    Вместе в беде: карагандинцы отправили 6 000 тюков сена в Мангистаускую область

    28 Июля 2021, 13:36

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Карагандинцы не остались в стороне от проблем фермеров Мангистауской области. Из-за засухи они остались без корма для домашнего скота. Жители шахтёрской столицы собрали 6 тысяч тюков сена, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Карагандинцы отправили 6 тысяч тюков сена в Мангистаускую область, пострадавшую от засухи. Благотворительный проект «Қиындықта ел бірге» («Вместе в беде») инициирован председателем ДУМК Наурызбаем-кажы Таганулы.

    Духовенство Карагандинской области, а также прихожане мечетей приняли участие в благотворительной акции. Они организовали сбор и отправку четырёх вагонов с сеном в Шетпе и Бейнеу Мангистауской области.

    Автор:

    Агата Мухамеджанова

    Карагандинская область Благотворительность Сельское хозяйство Мангистауская область Общество
    Новости по теме
    Новости по теме
    Как получить молодежный микрокредит на развитие бизнеса в РК
    Окончательный прогноз урожайности озимой пшеницы выпустил Казгидромет
    Поголовье племенного скота растет в Карагандинской области
    Более 220 тысяч тонн подсолнечного масла экспортировал Казахстан в 2022 году
    Популярное
    1 Новые кадровые назначения в Казахстане
    2 Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
    3 Полиция освободила заложников в банке в Астане
    4 Арест от 7 до 12 лет грозит захватившему заложников в Kaspi Bank в Астане
    5 Какие требования выдвигал захватчик заложников в Астане