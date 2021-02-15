Вмешательство госслужащих в бизнес должно рассматриваться как тяжкое преступление - Президент РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Незаконное вмешательство госслужащих в бизнес, воспрепятствование его деятельности должно рассматриваться как тяжкое преступление, подчеркнул Президент РК в ходе совещания с руководящим составом Генеральной прокуратуры. Об этом передает МИА «Казинформ».

«Незаконное вмешательство госслужащих в бизнес, воспрепятствование его деятельности должно рассматриваться как тяжкое преступление. Органам прокуратуры необходимо иметь это в виду, тем более данное положение будет оформлено законодательно», - написал Касым-Жомарт Токаев в Twitter.