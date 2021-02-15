Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Президент

    Вмешательство госслужащих в бизнес должно рассматриваться как тяжкое преступление - Президент РК

    15 Февраля 2021, 19:44

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Незаконное вмешательство госслужащих в бизнес, воспрепятствование его деятельности должно рассматриваться как тяжкое преступление, подчеркнул Президент РК в ходе совещания с руководящим составом Генеральной прокуратуры. Об этом передает МИА «Казинформ».

    «Незаконное вмешательство госслужащих в бизнес, воспрепятствование его деятельности должно рассматриваться как тяжкое преступление. Органам прокуратуры необходимо иметь это в виду, тем более данное положение будет оформлено законодательно», - написал Касым-Жомарт Токаев в Twitter.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Президент Казахстана Бизнес Генпрокуратура
    Новости по теме
    Новости по теме
    Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер посетит Казахстан
    Касым-Жомарт Токаев: Государство всегда будет уделять особое внимание здравоохранению
    Как прошел Национальный курултай в Туркестане
    Свыше двухсот жалоб на работу рынка «Алтын орда» поступило в call-центр и телеграм-чат
    Популярное
    1 Новые кадровые назначения в Казахстане
    2 Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
    3 Останки неизвестного науке динозавра обнаружили в проливе Ла-Манш
    4 Полиция освободила заложников в банке в Астане
    5 Казахстану нужны нобелевские лауреаты - космический медик Галымжан Исабеков