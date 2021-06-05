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    15:59, 05 Июнь 2021 | GMT +6

    «Вложила душу в эту работу»: Молодая кобызистка собрала в одной композиции песни Абая

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Удивительную композицию из известных песен великого Абая представила молодая казахстанская кобызистка Айдана Амангельды. Примечательно, что видео было отснято в священном Туркестане – духовной столице тюркского мира, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Казахстанская кобызистка Айдана Амангельды играет на кобызе с 6 лет и является лауреатом различных международных конкурсов. Она выступала в лучших концертных залах мира, а в ее репертуаре более 100 произведений.

    Это и другие произведения в исполнении Айданы Амангелды примут участие в конкурсе Viva Music All World. Победа даст возможность поехать в Нью Йорк, а ее кобызу зазвучать в знаменитом Carnegie Hall.

    Буквально вчера на своем канале в You Tube Айдана выложила видео, посвященное великому назидателю Абаю, точнее собрала в одной композиции самые популярные песни Абая - «Желсіз түнде жарық ай», «Көзімнің қарасы», «Айттым сәлем, Қаламқас». Видео было отснято в сакральном и древнем Туркестане – колыбели тюркского мира и в сердце Шелкового пути.












    Девушка рассказывает, что вложила душу в эту работу. «Песни Абая «Желсіз түнде жарық ай», «Көзімнің қарасы», «Айттым сәлем, Қаламқас», наверное, близки каждому казахстанцу. Я собрала эти песни в одну композицию и хотела передать всю ее красоту через звуки кобыза», - призналась молодая кобызистка.

    Айдана Амангельды также поделилась процессом съемок.

    «Снимали с 4 утра до самых сумерек... Надеюсь, вы оцените наши старания», - обратилась кобызистка к зрителям.

    Пользователи сети и канала в You Tube выразили свое восхищение талантом девушки.

    «Ты на высоком уровне сыграла песни Абая», «Желаю творческих вдохновений», «Прекрасно! Вдохновляет и окрыляет ваше исполнение», «Прекрасное произведение». Такие многочисленные комментарии оставляют зрители, вдохновленные талантом кобызистки.


    Теги:
    Культура Главная Видео Общество Абай
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