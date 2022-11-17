Влияние санкций на экономику Казахстана прокомментировал Жозеп Боррель

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности – вице-президент Европейской комиссии Жозеп Боррель прокомментировал, возможно ли влияние санкций в отношении России на экономику Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Санкции против России специально направлены, чтобы ослабить потенциал финансирования Россией войны. Они не направлены ни на кого другого. Они не направлены на сельское хозяйство или удобрения, они не попадают под санкции. Так что любое повествование о том, что наши санкции не предоставляют продовольствие для всего мира, не соответствуют действительности», - заявил Жозеп Боррель, отвечая на вопросы журналистов в Акорде.

По его словам, последствия санкций должны быть тщательно измерены. Также он считает, что санкции не должны влиять на логистические факторы.

«Вчера мы провели очень продуктивное обсуждение о специфичных проблемах, которые мы хотели бы решить очень аккуратно. Но они не направлены на экономику третьих стран. Если есть какие-то последовательные сопутствующие ущербы, мы будем их восстанавливать», - ответил Жозеп Боррель.

Ранее сообщалось, что Жозеп Боррель находится с визитом в Казахстане.

В Акорде Глава государства Касым-Жомарт Токаев и Жозеп Боррель обсудили перспективы укрепления экономических связей между РК и Евросоюзом.



