Влияние пандемии на образование: какие навыки не потеряют свою актуальность

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Вопрос о том, какие навыки потеряют свою актуальность, а какие станут востребованными, подняли в рамках «Online Astana Finance Days 2020», передает МИА «Казинформ».

Как заявил заместитель председателя правления Национальной палаты предпринимателей «Атамекен» Олжас Ордабаев, система образования оказывает прямое отношение на развитие бизнеса. Вместе с тем Национальная палата на протяжении четырех лет занимается рейтингом вузов.

«Мы также параллельно ведем взаимодействие с безработным населением. 59,2% безработного населения на пике трудоспособности (в возрасте 25-46 лет) имеют высшее или профильно-техническое образование. Они имеют корочку - диплом, но, к сожалению, это не помогло им трудоустроиться. 45% этих безработных не обладают «мягкими навыками» - это умение работать в команде, налаживание коммуникаций. С такими проблемами мы сталкиваемся. 25% причин, по которым люди оказались без источника дохода, было связано с тем, что они не имели достаточного уровня квалификации, не было необходимых компетенций. Учитывая, что в Казахстане 586 тысяч человек являются студентами, достаточно важно, чтобы их обучали актуальным навыкам», - считает Олжас Ордабаев.

По словам заместителя председателя НПП, в стране насчитывается достаточно много высших учебных заведений, которые имеют низкие показатели трудоустройства своих выпускников.

«Менее 50% выпускников находят работу. С чем это связано? Только 32,6% образовательных программ актуальны. Что нас тревожит? Высшие учебные заведения не так активно идут в реальный сектор экономики и выстраивают взаимоотношение с работодателем. Достаточно много вузов работают не на то, чтобы предоставить знания, навыки, а на предоставление бумаги и диплома», - отметил Олжас Ордабаев.

В свою очередь руководитель отдела образования Microsoft Казахстан и СНГ Нурлан Жаныбек поделился, какие навыки должен требовать работодатель у своих сотрудников.

«Мы знаем, что любой работодатель требует, чтобы новый сотрудник уже владел офисными продуктами. К примеру, эксперты говорили, что учителя должны обладать несколькими навыками, такими как «blind typing», когда нужно набирать текст, не глядя на клавиатуру, умение работать с информацией и умение искать информацию. Я думаю, что любая компания, которая хочет быть гибкой, должна инвестировать в обучение. Внутри компании мы каждый квартал изучаем что-то новое. Когда наступили тяжелые времена, многие страны столкнулись с выбором - что есть на рынке», - отметил эксперт.

Говоря о влиянии дистанционного обучения, Нурлан Жаныбек выразил мнение, что подход к новому формату должен быть весьма серьезным. Также он рассказал о продукте Microsoft, с помощью которого в период пандемии обучаются и работают граждане в онлайн-формате.

«Обучение - это не только стриминг, это намного больше. Наша миссия заключается в том, чтобы каждый человек, каждая организация достигла большего в образовании. Когда в марте школы готовились к дистанционному обучению, буквально за две недели совместно с Министерством образования и науки РК мы смогли развернуть платформу Teams для школ Казахстана. Одна из организаций, которая полноценно перешла на Teams - «Назарбаев интеллектуальные школы». Мы получили хорошие отзывы о том, что все учителя, администрация, ученики очень хорошо справились», - рассказал Н. Жанибек.

По словам руководителя отдела образования Microsoft Казахстан, контент на площадке Microsoft Teams предоставляется бесплатно.

Сооснователь и генеральный директор образовательного холдинга «Нетология-групп» Максим Спиридонов также отметил роль дистанционного образования.

«Онлайн-образование - это не враг и не оппонент оффлайна. Это набор инструментов, который может помочь в тех случаях, когда невозможно учиться в оффлайн-формате», - считает в свою очередь Максим Спиридонов.

Вместе с тем проректор по развитию и координации Московской школы управления СКОЛКОВО Светлана Миронюк подчеркнула, что организация с периода объявления пандемии прошла серьезный процесс цифровой трансформации.

«С приходом коронавируса все вынуждены были делать в боевом режиме и фактически экстренно перейти в онлайн-формат. Думаю, что коронавирус «убьет» тот формат, которым мы - более старшее поколение - воспитаны (в формате лекции). Школа буквально за неделю до начала пандемии запустила первый в Восточной Европе виртуальный класс. Из-за пандемии нам пришлось делать всё дистанционно. Мы считаем, что будущее за смешанными форматами - за очень гибким, умным и последовательным сочетанием возможности онлайн-форматов и всё-таки живого взаимодействия людей», - отмечает Светлана Миронюк.

В ходе EdTech Forum заслуженного профессора University of East Anglia Дэвида Бриджеса спросили, какие возможности все же дает удаленное образование.

«Технологии в Казахстане играют очень большую роль. Существует целый ряд интересных программ удаленного обучения, связанного с применением телевизионных ресурсов, корреспондентских курсов. Говоря о Казахстане, где система еще не готова к универсальному развитию онлайн-обучения, нужно помнить, что можно обеспечить качественное обучение через другие каналы. Стоит смотреть на опыт таких стран, как Канада, Австралия, где также имеется обширная территория, и на протяжении многих лет в этих странах уже появились механизмы для онлайн-обучения. Очень важно обеспечить доступ к интернету по всей стране», - выразил мнение профессор.

Однако в онлайн-образовании есть и свои минусы, считает спикер.

«Нужно отметить, что онлайн-обучение может изолировать детей и учителей. Кроме того, учащиеся не получают соответствующую поддержку при онлайн-образовании. Есть некоторые данные касательно снижения успеваемости учащихся. Только 6% учеников могут полностью воспринять учебный план. Здесь самое главное - оказывать учащимся поддержку, помочь им понять, как учиться удаленно», - подчеркнул Дэвид Бриджес.

Профессор обратил внимание и на то, что кризис, связанный с коронавирусом, заставил человечество изменить свои подходы. Поэтому, по словам Дэвида Бриджеса, людям необходимо осваивать новые навыки и дальше получать знания.