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    Влияет ли экономическая ситуация на активность работы партий - мнение эксперта

    11 Января 2021, 21:04

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Влияет ли экономическая ситуация на политическую активность, а также активность работы партий, спросили экспертов на площадке экспертного форума «Сайлау-2021» в Facebook, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Совсем бедными наши партии назвать нельзя. Понятно, что у партии «Nur Otan» за счет конституционного большинства больше средств, больше возможности на различные нововведения, такие как праймериз. Но и «Ак жол» - не бедная партия», - считает журналист, политолог Никита Шаталов.

    Также эксперт ответил на вопрос общественного деятеля Мурата Абенова, отметив, что партии должны объявлять, откуда они получают финансы на свою деятельность.

    «Очевидно, все шли с пониманием того, что будет доминировать партия «Nur Otan» за счет количества ресурсов, истории, институциональной поддержки, за счет фигуры лидера партии», - добавил спикер.

    Никита Шаталов также рассказал, в каких городах явка на выборы была низкой и с чем это может быть связано.

    «Мы видим, что в трех крупнейших городах Казахстана - в Алматы - самая низкая явка - 30%, Нур-Султане (меньше 60%), в Шымкенте довольно низкая. Это вопрос мобилизации городского среднего класса, который недостаточно чувствует себя представленным в этой всей истории. К примеру, когда выходит Народная партия Казахстана за кредитную амнистию, но средний класс говорит: «мы платим налоги - какая кредитная амнистия», - отмечает Н. Шаталов.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Экономика Политические партии Выборы-2021
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