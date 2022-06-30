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    Власти Узбекистана рекомендуют гражданам носить медицинские маски

    30 Июня 2022, 13:58

    ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – Власти Узбекистана пока не приняли решение о введении обязательного масочного режима, но рекомендуют носить медицинские маски для здоровья и безопасности. Об этом заявил начальник управления эпидемиологического мониторинга Службы санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья Министерства здравоохранения РУ Рустам Икромов, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    Он отметил, что, согласно статистическим данным, число заболевших увеличивается с каждым днем. В целях продолжения мер против пандемии коронавируса и недопущения распространения мутировавшей коронавирусной инфекции предпринимается множество мер.

    «Пока решение Республиканской специальной комиссии по обязательному ношению медицинских масок в общественных местах не принято, но мы рекомендуем носить медицинские маски для здоровья и безопасности», - сказал Рустам Икромов.

    С его слов, в настоящее время в республике распространяется омикрон- штамм.

    «90% инфицированных - непривитые граждане. Остальные 10% — это граждане с ослабленным иммунитетом или лица, вакцинированные более 1 года назад, а также беременные женщины и дети. Все вакцины, зарегистрированные на сегодняшний день в нашей республике, показывают свою эффективность, и в связи с этим использование данных вакцин в нашей стране будет продолжено», - подчеркнул специалист.

    Ранее сообщалось, что в Узбекистане наблюдается рост заболеваемости коронавирусной инфекцией. На фоне увеличения числа инфицированных в Ташкенте возобновили работу ковид-поликлиники.

    Автор:

    Мадибек Джанибеков

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