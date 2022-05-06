Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 445.99 eur/kzt 486.53

    rub/kzt 5.78 cny/kzt 64.16
Прогноз погоды
Астана+18+20℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Мировые новости

    Власти Узбекистана и Кыргызстана прокомментировали стрельбу на границе

    6 Мая 2022, 21:46

    ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – На кыргызско-узбекском участке государственной границы пограничники Узбекистана применили оружие в отношении трёх граждан Кыргызстана, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    По сообщению пограничной службы ГКНБ Кыргызстана 5 мая в Джалал-Абадской области в местности Добо-Коргон узбекские пограничники применили оружие в отношении трех граждан Кыргызстана. В результате чего граждане 1974, 1998 и 2000 годов рождения были ранены и доставлены в районную больницу, где скончались от полученных пулевых ранений.

    Сегодня погранвойска СГБ Узбекистана сделали официальное заявление о ситуации на границе с Кыргызстаном.

    По их данным, пограничники, неся службу на узбекско-кыргызской границе, проходящей по территории кишлака Октом Янгикурганского района Наманганской области, обнаружили, что группа неизвестных лиц незаконно переправляет с территории Узбекистана в Кыргызстан товарно-материальные ценности в большом объёме, и приняли предупреждающие меры.

    «Во время задержания группа нарушителей государственной границы оказала сопротивление военнослужащим, применила силу, нанесла им телесные повреждения и попыталась отобрать оружие. В этом случае военнослужащие были обязаны применить оружие в порядке, установленном законодательством», - сообщает погранслужба Узбекистана.

    В ведомстве добавили, что представители обоих государств продолжают проверки по инциденту, ситуация на границе спокойная.

    Фото: kavtoday.ru

    Автор:

    Мадибек Джанибеков

    Узбекистан Кыргызстан
    Новости по теме
    Новости по теме
    Казахстан обсуждает возможность транзита российского газа в Узбекистан – Минэнерго
    Ужесточена ответственность за рекламу финансовых пирамид в Кыргызстане
    Землетрясение произошло на Иссык-Куле
    Вице-президент КФБ: Успех в Ташкенте - победа всей страны
    Популярное
    1 В Астане и Алматы ожидаются неблагоприятные метеоусловия
    2 Серик Джунисбеков возглавил Костанайскую академию МВД
    3 Шторм ожидается на большей части Казахстана
    4 Казахстан отстает от развитых стран в сфере электромобильной инфраструктуры - депутат
    5 Каждый хочет попасть на Олимпиаду – чемпион мира по боксу Санжар Ташкенбай
    Новости партнеров