Власти усилили контроль над строительством инсультного центра в Зыряновске
20 Июля 2018 17:23 235
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УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Во время своего визита в город Зыряновск аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов дал поручение усилить контроль, поскольку остался недоволен работой строительной организации. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на акимат ВКО.
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В связи с этим 19 июля объект посетил секретарь областного маслихата Вдладимир Головатюк.
В срочном порядке было приглашено руководство строительной компании, осуществляющей ремонт.
В ходе совещания приняты меры по ускорению сроков сдачи ремонта, решен вопрос с рабочими. Местной исполнительной властью установлен жесткий контроль над ходом работ на объекте.
В. Головатюк также посетил строящийся дом по улице Рудной.
Ключевые слова: Восточно-Казахстанская область, Акимат, Здравоохранение, Строительство,
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