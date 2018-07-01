Власти усилили контроль над строительством инсультного центра в Зыряновске

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Во время своего визита в город Зыряновск аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов дал поручение усилить контроль, поскольку остался недоволен работой строительной организации. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на акимат ВКО.

В связи с этим 19 июля объект посетил секретарь областного маслихата Вдладимир Головатюк.

В срочном порядке было приглашено руководство строительной компании, осуществляющей ремонт.

В ходе совещания приняты меры по ускорению сроков сдачи ремонта, решен вопрос с рабочими. Местной исполнительной властью установлен жесткий контроль над ходом работ на объекте.

В. Головатюк также посетил строящийся дом по улице Рудной.