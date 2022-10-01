Власти Таиланда сняли все коронавирусные ограничения на въезд и отменили режим ЧП

БАНГКОК. ТАСС – КАЗИНФОРМ – Правительство Таиланда отменило с субботы режим чрезвычайного положения (ЧП), введенный в стране из-за пандемии коронавируса. Об этом говорится в постановлении, опубликованном в Royal Thai Government Gazette, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

Ограничение, которое первоначально было введено в марте 2020 года, продлевалось 19 раз, однако 23 сентября текущего года власти приняли решение отменить его в рамках перехода Таиланда к постпандемийной фазе. Вместе с тем центр по борьбе с коронавирусом в королевстве, который информировал население страны о вводимых и снимаемых ограничениях, прекратил свою работу, как отдельное ведомство. Его функции были переданы Министерству здравоохранения Таиланда.

Кроме того, для въезжающих в королевство отменены требования о предъявлении сертификата о вакцинации или результатов тестирования на коронавирус. В беседе с корреспондентом ТАСС генеральный представитель туроператора Tez Tour в Юго-Восточной Азии Андрей Снетков подчеркнул, что «снятие всех ограничений – это огромный шаг для привлечения туристов в Таиланд».

В соответствии с решением правительства Таиланда срок временного пребывания в королевстве иностранных туристов, приезжающих в рамках безвизового въезда или на основании виз по прибытии, в период с 1 октября 2022 года по 31 марта 2023 года будет увеличен.

Несмотря на снятие большинства ограничений, связанных с эпидемиологической обстановкой, власти Таиланда продолжают рекомендовать в местах массового скопления людей носить маски. Между тем заразившимся коронавирусом при наличии легких симптомов больше не надо изолироваться. При этом тем, кто имел близкий контакт с инфицированными, следует самостоятельно наблюдать за состоянием своего здоровья в течение 10 дней.

В Таиланде, население которого составляет 69,6 млн человек, первый случай заражения коронавирусом был выявлен 13 января 2020 года. На данный момент общее число инфицированных в королевстве превысило 4,68 млн, выздоровели более 4,64 млн человек, умерли 32,7 тыс. пациентов.

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