Власти северных городов Италии получили право нормировать подачу воды

БРЮССЕЛЬ-РИМ. КАЗИНФОРМ - Мэрам сорока городов Пьемонта (область на северо-западе Италии) предоставлено право регулировать потребление воды из-за очередной засухи, которую переживает северная Италия, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на местные СМИ.

Член исполнительного совета Пьемонта Маттео Марнати рассказал итальянской прессе, что с префектами был согласован приказ, позволяющий мэрам распределять воду, если они сочтут это необходимым.

«Речь идет о 40 городах, прежде всего в провинциях Новара и Вербания, Кусио Оссола», - заявил Маттео Марнати после экстренной встречи с министром окружающей среды Италии Жильберто Пичетто.

Нехватка воды на севере Италии вызывает особую тревогу. Местные наблюдатели заметили, что проблема с водными ресурсами возникает в то время года, когда запасы воды обычно были в изобилии.

Низкий уровень дождей и снегопадов во время прошедшей зимы усугубили и без того сложную ситуацию. Летом 2022 года Италия пережила низкий уровень осадков и длительный период жары. Умеренные зимние температуры также способствовали таянию снега в горах, подчеркивают итальянские СМИ.

Ученые говорят, что экстремальные погодные явления, такие как волны жары, мощные штормы, наводнения и засухи, становятся все более частыми и интенсивными из-за изменения климата, вызванного выбросами парниковых газов.

Администрация итальянского округа По-Ривер заявила в четверг, что недавняя волна дождей и снега на севере Италии не улучшила ситуацию. На большинстве пунктах мониторинга вдоль реки По, самой длинной в Италии, формируется ситуация «экстремальной засухи». Так, озеро Гарда заполнено на 37,1% и находится на самом низком уровне с 1953 года. Озеро Маджоре заполнено на 43,8%, а озеро Комо - на 23,5%.

В этих условиях местные власти теперь могут устанавливать ограничения на пользование водой не только для домашних целей, но и ограничить для жителей объемы воды для полива садов, наполнения бассейнов и других второстепенных целей.