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      Абайская область

    Власти прокомментировали информацию об угрозе Шульбинской ГЭС

    11 Июня 2023, 23:32

    СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - Акимат области Абай назвал фейком информацию о подступление огня к Шульбинской ГЭС, передает МИА «Казинформ».

    «В мессенджерах WhatsApp распространяется информация, не соответствующая действительности о том, что семейчанам необходимо позаботиться об электронных гаджетах - якобы огонь представляет угрозу для Шульбинской ГЭС. Эта рассылка - фейк. Никакой угрозы Шульбинской ГЭС в настоящий момент нет. Ситуация находится на контроле властей», - сообщили в акимате области Абай.

    В ведомстве также призвали доверять только источникам официальной информации.

    Стоит отметить, что за распространение заведомо ложной информации с использованием СМИ и социальных сетей предусмотрена ответственность вплоть до лишения свободы.

    Автор:

    Зифа Хабирова

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