Власти пообещали девушке в купальнике из мусорных пакетов установить контейнеры

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – Жительница Усть-Каменогорска Людмила Евженкова в прошлом году стала известна на весь Казахстан благодаря одиночному пикету. Тогда она целый час в купальнике из мусорных пакетов молча простояла на перекрестке дорог, ведущих на базы отдыха Бухтарминского водохранилища в Восточно-Казахстанской области. На ее теле была надпись «Я/МЫ планета Земля». К чему привела ее акция, она поделилась своим мнением в интервью корреспонденту МИА «Казинформ».

- Как Вы пришли в эковолонтерство?

- Я хорошо помню, этот день. Я шла в магазин с базы отдыха на Бухтарме, это был мой стандартный маршрут, по которому я ходила ежедневно. Мне нравилось все, кроме того, что под ногами лежал мусор. Меня это сильно раздражало, я решила, что в моих силах очистить хотя бы тот маршрут, по которому я хожу. Позвала свою подругу, мы взяли пакеты и начали собирать мусор. Так и началось, мы очень быстро очистили этот маршрут, поняли, что можем делать больше, и как снежный ком все начало развиваться, именно с таких субботников, куда я ходила сама, с подругами, с другими неравнодушными. Нам это понравилось, как результат, так и сам процесс, который сплачивает людей. Мы поддерживали ту чистоту, которую навели. И в итоге я пришла туда, где я сейчас. Осознанно в эковолонтерстве я уже семь лет. Хотя я всегда была неравнодушна к проблеме экологии, но начала себя проявлять, заниматься волонтерством семь лет назад.

- Расскажите про одиночный пикет, когда вы стояли на дороге в купальнике из мусорных пакетов? Об этом написали почти все новостные ресурсы…

- Я бы назвали это перфомансом, арт-акцией. У меня был манифест, который озвучивали ребята—волонтеры рядом. Я стояла там не просто так, не протестуя против всего, у меня были конкретные цели. У меня есть претензии и к государству, и к самим людям, но я несколько лет подряд пыталась коммуницировать с местными органами власти по установке обслуживаемых контейнеров на пограничных территориях между базами. На базах всегда есть администрация, которая следит за чистотой, но если мы выходим за территорию баз, то выходим на территорию, которая похожа на мусорную свалку, хотя это государственная территория, не бесхозная. Здесь только два варианта, либо коммунальные службы не справляются с объемами, либо просто никому нет дела до этих территорий. Проблема ведь не всегда в том, что люди не могут донести мусор до мусорки, а в том, что его просто некуда выкинуть. Мне кажется, большая доля замусоренности сократилась бы, если бы были мусорные контейнеры, до которых иногда нужно идти несколько километров между базами. Говорила с акимами поселков, они отвечали, что установка контейнеров невозможна. Я видела, как наши труды уходили в никуда, мы не успевали убирать мусор. Поэтому я решила попробовать подойти с другой стороны и привлечь внимание общественности. Я прекрасно знаю о проблемах, связанных с транспортом и полигоном на Бухтарме, но я понимаю, что эту проблему нужно решать. Я не надеялась попасть во все новостные порталы республики, но рассчитывала, что в область обратит внимание и посодействует по их установке, что и произошло. Со мной связались и заверили, что установят несколько контейнеров, и это будут не просто бочки, на специализированных площадках, которые будут вывозить.

- Сколько времени Вы готовились к этому перформансу?

- Само решение о перфомансе я приняла спонтанно. От задумки до ее воплощения прошел час, и я понимала, если отложить на другой день, то потом я струшу и не смогу выйти. Позвала своих друзей, и они за меня говорили, потому что по задумке я олицетворяла Землю, немного обнаженную, утопающую в мусоре. Сама я стояла на горе мусора. Я была молчалива, как и планета, которая не может ничего сказать. Я молча стояла один час и смотрела в одну точку. Это было на оживленном перекрестке. Останавливались машины, люди, два раза приезжали патрульные. Ребята объясняли позицию, что я хочу привлечь внимание. Полицейские выяснили, что мы не делаем ничего противозаконного, и попросили только убрать за собой мусор.

- Каких результатов Вы добились за семь лет эколовонтерства?

- Свои результаты я не записывала, но я рада, что я не одна, нас не двое. На сегодня мы в состоянии собрать 100-150 человек на субботник. У нас появилось собственное название волонтерского движения «Теория малых дел», страница в Инстаграме. https://www.instagram.com/teoriya_malykh_del/ Не только в виде анонсов о субботниках, но и постами об экопривычках, осознанности, правилах сортировки мусора я хочу информировать население. Есть проблема в том, что люди мало осведомлены. В силу своих возможностей стараюсь давать людям информацию, которой они иногда сильно удивляются. У нас создано некое комьюнити, объединены локальные инициативы. Всегда были ребята, которые хотели что-то делать, но не всегда хватало терпения, ресурсов. Мы сейчас ищем такие группы для того, чтобы хотя бы знать друг о друге. Но я не призываю к объединению, каждый может называться как он хочет и представлять любую организацию. Но у нас есть волонтерский чат, мы обсуждаем, реагируем, собираем людей. Сам факт, что мы друг о друге знаем, дает нам больше ресурсов и сил.

Помимо этого, на Бухтарме мы достигли договоренности с местной администрацией. С новым акимом у меня сложились хорошие взаимоотношения, чего не получалось с предыдущим. Он предоставляет мешки для мусора, людей для субботников, которые я устраиваю на Бухтарме, и всячески содействует. Если есть повод похвалить, я всегда похвалю. Я не за то, чтобы на негативе винить кого-то. Люди – это самое важное звено в любой системе. Если люди не будут включаться в процесс, каким бы ни было золотым государство или акиматы, оно не будет работать в полной мере. Поэтому я всегда рассказываю про теорию малых дел, что каждый может сделать полезное для общественности. У всех разный радиус возможностей, но тем не менее. То же касается и мусора. Сейчас в Усть-Каменогорске установлены контейнеры для сбора раздельного мусора, но люди не знают, что куда бросать. Некоторые думают, что коммунальные службы работают не честно и все равно вывозят все в одну кучу. Я сама видела процесс. Я попросила коммунальные службы об экскурсии, и мы с блогерами поехали, посмотрели весь цикл сортировки мусора. Если мусор правильно отсортирован, то он сортируется, пусть пока и вручную, и развозится дальше в Алматы, Павлодар для последующей переработки. Да, у нас нет предприятия, которое бы занималось вторсырьем, но тем не менее скоро появится автоматизированная линия. Появятся, как нас заверили, пункты сбора мусора. То есть в центре города можно будет сдать мусор и ещё за это деньги получить. Я считаю, это было бы революцией для нашего города. Стараюсь узнавать для людей, брать интервью у коммунальщиков, чтобы было две стороны. У людей сбились ориентиры. Стало модным просто сидеть и писать комментарии о том, какой плохой акимат, как все плохо и все им должны. Я очень хочу сломить эту систему мышления. Да, есть вопросы у меня и к государственным органам, но и ответственность с людей никто не снимал. В последнее время я озабочена экологической грамотностью. Хожу по школам, организациям, даю уроки. Я выступаю как волонтер, рассказываю детям об экопривычках, и не получаю за это ничего. Конечно, хотелось бы, чтобы появилась программа экологической грамотности для детей. Также совместно с другими организациями придумываем мастер-классы. Вот такие небольшие, казалось бы, шаги, делаются для развития. И я уже вижу обратную реакцию. Например, вчера мальчишка, мой знакомый, выложил в Инстаграм ролик, в котором показал, как убрал мусор. Я считаю, что это уже подвиг, чтобы ребенок проявил инициативу, вышел на улицу и убрал мусор. Я уверена, что это ласт свои плоды, и наши дети будут лучше, чем мы.

- Есть ли спонсор у Вашего движения?

- Нет, но, если бы он был, нам бы не пришлось делать сборы с населения.

- Обращались ли Вы в крупные компании в области?

- Я придерживаюсь принципа не обращаться, благотворительность такое дело, в которое человек должен прийти и захотеть помочь. Мы уже дали о себе знать. Мне не хочется стоять с протянутой рукой, и пока никто помощи не предложил. Но если предложат, я от неё не откажусь.

- Какую оценку дадите экологии области и работу госорганов?

- Очень сложный вопрос. Я не люблю все эти оценочные шкалы. Я пыталась коммуницировать с департаментом по экологии, иногда мне помогали, иногда – нет, иногда реагировали, иногда – нет. Совместно с местными органами власти организовывали субботники, иногда они были удачными, но, например, прошлой осенью организация была отвратительной. Я вижу старания коммунальщиков, и я о них говорю. Но в целом, если мы выйдем сейчас на улицу, то увидим везде мусор. В этом виноваты и сами люди. Я знаю об этих проблемах, и могу их понять. Поэтому я не буду оценивать по шкале от 1 до 10, но скажу, что не все идеально, есть к чему стремиться, но я вижу, как появляются люди, которым не все равно.

- Что нужно сделать, чтобы решить проблемы экологии?

- Вы знаете из-за предприятий у нас сложная ситуация с воздухом. Эти предприятия нас кормят, и мы не можем их закрыть. Об этом все знают, но я в этом не компетентна. Давайте про мусор. В первую очередь, нужна комплексная работа с населением и государственными органами. Это два взаимосвязанных звена. Местные управленцы иногда работают вполсилы, потому что фокуса на этом нет. Никто не смотрит, никто не контролирует. Но если включится население, и не просто пойдет писать в Инстаграм, что все плохо, а найдет ответственного и спросит, почему лежит мусор. На официальный запрос, заявление, органы не смогут не отреагировать, не отработать. И этот маховик начнет раскачиваться. Проще будет убрать территорию, чем каждый день слушать жителей, которые постоянно звонят и пишут. Иногда нужны небольшие шаги, как установка контейнеров, иногда нужны глобальные – как решение проблемы полигонов. У нас много лет об этом говорится, обещают, что полигон, который у нас практически в черте города, будет закрываться и переноситься. Это надо делать, это проблема. Есть и другие вопросы, все нужно решать постепенно, но участвовать должны и люди, и государство.

- Какие у вас планы на будущее?

- В связи с последними событиями в мире, я не загадываю далеко вперёд. Но в обозримом будущем мы с ребятами, когда все растает и подсохнет, планируем начать уборочный сезон. Это у нас уже традиция. На этот раз хотим взять сложные объекты. Если раньше мы из-за небольшого количества людей боялись брать большие участки, то в этом году страха нет, мы увидели, что можем собрать сотню людей. Планируем проведение интересных акций, флешмобов для привлечения внимания. Даже сейчас я даю интервью с надеждой донести, что это нужно нам. Если бы нас было не 100, а 300 человек, представьте, сколько мусора мы бы собрали? Потом на все лето поеду на Бухтарму, там у нас дом, и я очень хочу увидеть там эти контейнеры. Верите ли Вы мне или нет, я сплю и вижу, как они там стоят, я, наверное, разревусь, если их увижу. Столько лет я боролась за это. Такие планы. Конечно, будем стараться придумать что-то новое, что вновь перевернет информационное пространство и привлечет внимание к этой проблеме.

- Благодарю за беседу!



