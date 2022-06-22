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    Власти ОАЭ выпустили рекомендации по предотвращению возгораний авто на жаре

    22 Июня 2022, 21:03

    АБУ-ДАБИ. КАЗИНФОРМ – Представители гражданской обороны Абу-Даби предупредили автомобилистов о вероятности возгорания авто в жаркую погоду и призвали их регулярно обслуживать свои транспортные средства, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на издание Khaleej Times.

    В рамках новой кампании «Ваша защита - наша цель», которая была запущена на этой неделе, представители гражданской обороны столичного эмирата заявили, что заинтересованы в том, чтобы жители знали правила безопасности для предотвращения пожаров.

    Кампания направлена на распространение профилактической информации через платформы социальных сетей гражданской обороны и СМИ для пропаганды мер профилактики и безопасности среди членов сообщества.

    Генерал Мохаммед Ибрагим Аль Амери, генеральный директор управления гражданской обороны Абу-Даби, сказал, что большинство автомобильных пожаров происходит из-за того, что водители пренебрегают мерами безопасности и профилактики:

    1) технически не обслуживают транспортные средства, не ремонтируют электрические и технические неисправности в системе автомобиля;

    2) оставляют легковоспламеняющиеся материалы, таких как дезинфицирующие средства для рук, духи и зажигалки, внутри припаркованных автомобилей;

    3) не устраняют утечку масла в двигателе автомобиля и оставляют включенный двигатель во время заправки автомобиля топливом.

    В целях предотвращения возгорания автомобилей их владельцам рекомендуют регулярно проверять и контролировать систему охлаждения автомобиля, уровень масла в двигателе, проводить техническое обслуживание, плотно закрывать крышку топливного бака, не допускать утечки масла и воздерживаться от курения вблизи перегревшегося автомобиля.

    Водителей также попросили держать в машине огнетушитель и аптечку.

    Власти предупредили автолюбителей, которые паркуют свои автомобили на открытом воздухе и подвергаются прямому воздействию солнечных лучей, что необходимо держать окна салона приоткрытыми, чтобы избежать перегрева продуктов питания, безалкогольных напитков, парфюмерии, дезинфицирующих средств для рук, зажигалок, батарей и других устройств, которые могут находиться в машине.

    «Дезинфицирующие средства содержат легковоспламеняющиеся спиртовые компоненты и их нельзя оставлять в автомобилях. Водители также не должны полностью закрывать окна автомобиля, особенно при парковке под прямыми солнечными лучами «, - заявили власти.

    Представители управления гражданской обороны также призвали родителей всегда следить за тем, чтобы дети не оставались в припаркованных автомобилях.

    По данным полиции Абу-Даби, оставлять двигатель автомобиля включенным, когда дети находятся внутри одни, также может быть опасно, поскольку дети могут повредить авто и его двигатель.

    В апреле полиция эмирата Дубай сообщила о том, что за первые четыре месяца этого года приняла участие в ликвидации 94 пожаров в транспортных средствах, включая автобусы и тяжелые грузовики.

    Автор:

    Арнур Рахимбеков

    Транспорт Безопасность Мировые новости ОАЭ
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