Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 442.11 eur/kzt 470.41

    rub/kzt 5.88 cny/kzt 64.28
Прогноз погоды
Астана-4-6℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Мировые новости

    Власти Новой Зеландии объявили чрезвычайное положение из-за циклона Габриэль

    14 Февраля 2023, 22:34

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Правительство Новой Зеландии объявило «чрезвычайное положение» после того, как на страну обрушился циклон Габриэль. Он лишил электричества 225 тысяч человек, привел к наводнениям и оползням. Стихия вызвала порывы ветра до 140 км/ч и одиннадцатиметровые волны, за сутки выпало до 20 см осадков, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Euronews.

    Премьер-министр Крис Хипкинс призвал не минимизировать ситуацию.

    «Циклон Габриэль – самое значительное погодное явление, с которым сталкивалась Новая Зеландия в этом веке. Столь серьезного и масштабного ущерба, который мы наблюдаем сейчас, не было на протяжении жизни целого поколения. Чрезвычайное положение в стране объявляется в третий раз за всю историю», - заявил премьер-министр Новой Зеландии Крис Хипкинс.

    Сильный ветер и обильные осадки обрушились в ночь с понедельника на вторник на Северный остров, где проживает более трех четвертей из пятимиллионного населения.

    Некоторые жители оказались в полной изоляции, поскольку дороги отрезало в результате оползней или наводнений. Другим пришлось покинуть свои дома вплавь. По меньшей мере 2 500 человек пришлось эвакуировать, сообщил министр по чрезвычайным ситуациям Киран Маканалти.

    Чрезвычайное положение в стране введено на неделю. До того оно объявлялось после терактов в Крайстчерче в 2019 году и эпидемии Covid-19 в 2020 году. Премьер-министр пообещал выделить 11,5 миллиона новозеландских долларов (6,8 миллиона евро) на ликвидацию последствий стихии.

    Ранее сообщалось, что циклон Габриэль обрушился на Новую Зеландию: десятки тысяч домов без света.

    В январе 2023 года Новая Зеландия объявила чрезвычайное положение в Окленде после того, как проливные дожди вызвали масштабные наводнения и эвакуацию в крупнейшем городе страны.

    Фото: Warren Buckland/Hawkes Bay Today via AP/NZME

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Происшествия Погода Мировые новости
    Новости по теме
    Новости по теме
    Неблагоприятные метеоусловия вновь ожидаются в Алматы
    На большей части страны 4 марта ожидаются дождь и снег
    Более 12 тысяч кубометров снега вывезли из Караганды за сутки
    Штормовое предупреждение объявлено в Астане и 8 областях Казахстана
    Популярное
    1 Укрепление тенге является кратковременным явлением - эксперт
    2 Церемония открытия чемпионата мира по биатлону прошла в Щучинске
    3 Никакого строительства в зеленом массиве не будет – акимат Тараза
    4 Ребенка из Казахстана прооперировали в долг в Турции, объявлен сбор средств
    5 Подросток погиб при падении с высоты в Атырау
    Новости партнеров